Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească

Vișinata este una dintre cele mai apreciate băuturi tradiționale românești, obținută prin macerarea vișinelor în alcool și zahăr. Cu o aromă intens fructată, o culoare rubinie spectaculoasă și un gust echilibrat între dulce și acrișor, vișinata este prezentă de generații în gospodăriile românești și reprezintă un simbol al ospitalității și al valorificării fructelor de sezon.

Prepararea vișinatei nu este complicată, însă obținerea unei băuturi de calitate necesită alegerea atentă a ingredientelor, respectarea etapelor de macerare și răbdare pentru maturare.

Originea și tradiția vișinatei

Vișinata face parte din categoria lichiorurilor de casă preparate din fructe. În România, rețeta s-a transmis din generație în generație, fiecare familie având propriile secrete privind cantitatea de zahăr, tipul de alcool utilizat sau perioada de maturare.

În trecut, vișinata era pregătită în timpul verii, imediat după recoltarea vișinelor, și era servită la sărbători, nunți, botezuri sau la primirea oaspeților.

Ingrediente necesare pentru vișinată

Pentru aproximativ 3–4 litri de vișinată sunt necesare:

– 3 kg de vișine bine coapte

– 1–1,5 kg zahăr

– 1 litru alcool alimentar de 40–50% sau țuică rafinată

– un borcan mare din sticlă (5–8 litri)

– tifon sau capac

Cantitățile pot fi ajustate în funcție de preferințe.

Alegerea vișinelor

Calitatea vișinelor influențează decisiv rezultatul final.

Se recomandă:

– fructe bine coapte;

– vișine sănătoase, fără mucegai;

– fructe culese în zile însorite;

– evitarea vișinelor lovite sau fermentate.

Vișinele foarte coapte oferă mai mult suc și o aromă mai intensă.

Pregătirea fructelor

1. Spălarea

Vișinele se spală bine în apă rece pentru eliminarea impurităților.

2. Curățarea

Se îndepărtează:

– frunzele;

– fructele deteriorate.

Sâmburii pot rămâne în fructe. Unii producători preferă să spargă o mică parte dintre sâmburi pentru a obține note aromatice asemănătoare migdalelor amare, însă acest lucru trebuie făcut cu moderație.

Procesul de macerare a vișinatei

Etapa 1 – Așezarea în borcan

Vișinele se introduc într-un borcan mare și curat.

Peste ele se adaugă zahărul în straturi:

– un strat de vișine;

– un strat de zahăr;

– repetarea procesului până la umplerea recipientului.

Etapa 2 – Formarea siropului

Borcanul se lasă la soare sau într-un loc luminos timp de 2–4 săptămâni.

În această perioadă:

– zahărul se dizolvă;

– vișinele lasă suc;

– se formează un sirop aromat.

Borcanul poate fi agitat ușor la câteva zile pentru a accelera dizolvarea zahărului.

Adăugarea alcoolului pe vișine

După ce zahărul s-a dizolvat aproape complet:

1. Se adaugă alcoolul alimentar sau țuica.

2. Conținutul se amestecă ușor.

3. Recipientul se închide etanș.

Alcoolul extrage aromele, pigmenții și compușii aromatici din fructe.

Perioada de maturare a vișinatei

După adăugarea alcoolului, vișinata trebuie lăsată la maturat.

Durata recomandată:

– minimum 30 de zile;

– ideal 2–6 luni;

– excelentă după aproximativ un an.

Pe măsură ce se maturizează, gustul devine mai rotund și mai armonios.

Filtrarea vișinatei

După maturare:

1. Lichidul se strecoară prin tifon sau filtru fin.

2. Se îndepărtează pulpa și impuritățile.

3. Se transferă în sticle curate.

Pentru o claritate mai bună, filtrarea poate fi repetată de două ori.

Îmbutelierea și păstrarea vișinatei

Vișinata se păstrează în:

– sticle de sticlă închise ermetic;

– loc răcoros și întunecos;

– cămară sau pivniță.

În condiții bune, poate fi consumată timp de mai mulți ani fără să-și piardă proprietățile.

Variante de rețetă de vișinată

Vișinată cu scorțișoară

Se adaugă 1–2 batoane de scorțișoară. Rezultatul este o aromă mai caldă și mai complexă.

Vișinată cu cuișoare

Se folosesc 3–5 cuișoare. Această variantă este apreciată în sezonul rece.

Vișinată cu vanilie

Un baton de vanilie oferă note dulci și parfumate.

Greșeli frecvente

Utilizarea fructelor necoapte

Produce o băutură prea acidă și slab aromată.

Excesul de zahăr

Poate masca aroma naturală a vișinelor.

Alcool de slabă calitate

Influențează negativ gustul final.

Maturare insuficientă

Vișinata va avea un gust aspru și neomogen.

Beneficiile consumului moderat de vișinată

Vișinele conțin antioxidanți, vitamina C, compuși fenolici și pigmenți naturali (antocianine).

Totuși, deoarece vișinata este o băutură alcoolică, consumul trebuie să fie moderat și responsabil.

Prepararea vișinatei reprezintă o combinație între tradiție, răbdare și respect pentru ingredientele naturale. Alegerea unor vișine de calitate, utilizarea unui alcool bun și acordarea timpului necesar pentru maturare sunt elementele esențiale pentru obținerea unei băuturi aromate, echilibrate și elegante. O vișinată bine făcută poate deveni nu doar o băutură deosebită, ci și o expresie autentică a gastronomiei tradiționale românești.

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