PENSII 2026 | Data plății pensiilor, schimbată în luna iulie: Când își vor primi pensionarii banii

Data plății pensiilor, schimbată în luna iulie 2026: Când își vor primi pensionarii banii

Pensionarii din România care își primesc pensia prin virament bancar vor beneficia de o modificare a calendarului de plată în luna iulie 2026. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în această lună, banii ar putea fi virați mai devreme decât în mod obișnuit, în contextul în care data standard de plată ar cădea într-o zi nelucrătoare.

Astfel, aproximativ 2,5 milioane de pensionari care încasează pensia pe card ar urma să primească sumele vineri, 10 iulie, în loc de 12 iulie, data obișnuită, întrucât aceasta cade într-o duminică. În mod normal, pensiile prin transfer bancar sunt achitate pe 12 ale lunii sau cel târziu pe 13, însă în situațiile în care aceste zile coincid cu weekendul, plata se efectuează, de regulă, anticipat.

Pentru pensionarii care își primesc drepturile prin intermediul Poștei Române, aproximativ 2,1 milioane de persoane, calendarul de distribuire rămâne neschimbat. Aceștia își vor primi pensiile în intervalul 1–15 iulie, conform procedurii obișnuite. De asemenea, pensionarii români rezidenți în străinătate își vor încasa sumele în jurul datei de 20 a lunii, în linie cu practica actuală.

Autoritățile precizează că aceste ajustări de calendar sunt generate exclusiv de structura lunii iulie și de suprapunerea cu zilele nelucrătoare.

În paralel, rămân în vigoare diverse forme de sprijin pentru pensionarii cu venituri reduse, de la ajutoare financiare și tichete sociale până la subvenții pentru energie și încălzire, măsuri destinate categoriilor vulnerabile.

În sistemul public de pensii, calculul drepturilor se realizează pe baza punctajului contributiv, la care se adaugă puncte pentru perioade asimilate, precum studiile universitare, serviciul militar sau șomajul. De asemenea, sunt acordate puncte suplimentare pentru vechimea în muncă: 0,5 puncte pe an pentru o vechime între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte între 30 și 35 de ani și 1 punct pentru peste 35 de ani.

Valoarea totală a punctajului este înmulțită cu valoarea punctului de referință, stabilită în prezent la 81 de lei. Potrivit estimărilor, o persoană cu 35 de ani lucrați pe salariul minim ar putea primi o pensie de aproximativ 1.890 de lei, însă suma finală este stabilită individual de CNPP, în funcție de istoricul fiecărui asigurat.

foto: arhivă (cu rol iustrativ)

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