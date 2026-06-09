Sport

Atomic Blaj, un deceniu de la înființare!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

ALBA FEST 2026

Atomic Blaj a aniversat, în 8 iunie, un deceniu de la înființare!

8 iunie 2016 – 8 iunie 2026. ACS Atomic Blaj împlinește 10 ani.

Citește și: Atomic Blaj a câștigat turneul final al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin, fără eșec și un parcurs impecabil | Premii individuale pentru Ștefania Comănici, Andrada Guță, Maia Tocaciu și Ilinca Iuga, elevele antrenorului Dan Balu

„Privim în urmă cu recunoștință și vedem că, dincolo de rezultate și clasamente, am construit o comunitate. Copii care au crescut împreună, prietenii legate în sala de sport, generații de sportive și sportivi care au învățat ce înseamnă munca, respectul și spiritul de echipă. Zece ani în care sportul a unit oameni, a inspirat și a format caractere.
Sezonul 2025/2026 a fost încă un pas înainte în această poveste.
Secția de volei
La baby volei, cele mai mici sportive au făcut primii pași în sport prin joc, zâmbete, bună dispoziție și încredere. Sezonul s-a încheiat prin Atomic Kids Fest Volleyball – ediția a II-a, primul eveniment dedicat aniversării celor 10 ani de club.
La minivolei U13, echipele Atomic Black (2014) și Atomic Red (2015) au participat în competițiile organizate de FR Volei, acumulând experiență importantă, iar prin grupa de fete născute în 2013 a debutat parteneriatul cu Volei Alba Blaj, un proiect care privește spre viitor.
La speranțe U15, Atomic Black (2011) a reușit calificarea la primul turneul semifinal, în timp ce Atomic Red (2012) a continuat un frumos proces de creștere și consolidare.
La cadete U17, sezonul a adus una dintre cele mai importante performanțe ale clubului: locul 1 la turneul final din Liga 2, rezultat care confirmă munca, seriozitatea și continuitatea acestui grup.
Secția de baschet
Secția de baschet și-a continuat dezvoltarea prin antrenamente și meciuri amicale disputate alături de cluburile partenere din Sebeș și Mediaș, fiecare experiență contribuind la formarea și progresul sportivilor.
Oamenii din spatele acestor 10 ani
În spatele fiecărui antrenament, al fiecărui meci și al fiecărei reușite se află oameni dedicați. Mulțumim tuturor antrenorilor care au contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea ACS Atomic Blaj.
Mulțumim tuturor sportivelor și sportivilor, părinților și voluntarilor care au fost și sunt parte din această poveste.
Parteneri și sponsori
Acești 10 ani nu ar fi fost posibili fără sprijinul comunității și al partenerilor care au crezut în proiectul ACS Atomic Blaj. Unii dintre ei ne sunt alături încă de la început, alții s-au alăturat pe parcurs, dar fiecare a contribuit la dezvoltarea clubului și la formarea generațiilor de copii care au trecut prin sala de sport.
Le mulțumim pentru încredere și susținere: Bosch Blaj, Asociația „Jidvei – Viitor prin Educație”, Bona Lux, Apidava, Prenis, Cuptorul de Sub Curte, Animal Ferma, Davir Avi, Ana Gik Trans, Depo Market, Blackie Vet, Hall Terra și Primăria Blaj.
După un sezon plin de muncă și satisfacții, urmează o perioadă de odihnă și refacere, iar activitatea clubului va fi reluată după 15 august, cu aceeași energie și cu noi obiective.
Mulțumim tuturor celor care au fost și sunt alături de noi”, se arată într-o postare a clubului din „Mica Romă”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSM Unirea Alba Iulia – la faza războiului rece între facțiuni din conducere, după deziluzia ratării promovării în Liga 2!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

9 iunie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia – la faza războiului rece între facțiuni din conducere, după deziluzia ratării promovării în Liga 2! Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia este la faza războiului rece între facțiuni din conducere, după recenta deziluzie a ratării promovării în Liga 2, în al doilea an consecutiv. Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, a […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin | Carla Bara – jucătoarea finalei

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

8 iunie 2026

De

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin | Carla Bara – jucătoarea finalei Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, vicecampioană la Cupa Satelor Penny Under 13, fotbal feminin, iar Carla Bara a fost desemnată jucătoarea finalei Citește și: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” Bistra, în finala Cupei Satelor Penny la […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, votat tricolorul lunii mai 2026 în aplicația Tricolorii: A doua distincție consecutivă și a treia din 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

8 iunie 2026

De

Andrei Rațiu, votat tricolorul lunii mai 2026 în aplicația Tricolorii: A doua distincție consecutivă și a treia din 2026 Andrei Rațiu, fundașul dreapta al echipei naționale de fotbal a României, cu 38 de meciuri sub tricolor, a fost votat Tricolorul Lunii Mai în aplicația Tricolorii și obține a doua distincție consecutivă, implicit a treia din […]

Citește mai mult