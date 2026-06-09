Atomic Blaj, un deceniu de la înființare!

Atomic Blaj a aniversat, în 8 iunie, un deceniu de la înființare!

„Privim în urmă cu recunoștință și vedem că, dincolo de rezultate și clasamente, am construit o comunitate. Copii care au crescut împreună, prietenii legate în sala de sport, generații de sportive și sportivi care au învățat ce înseamnă munca, respectul și spiritul de echipă. Zece ani în care sportul a unit oameni, a inspirat și a format caractere.

Sezonul 2025/2026 a fost încă un pas înainte în această poveste.

Secția de volei

La baby volei, cele mai mici sportive au făcut primii pași în sport prin joc, zâmbete, bună dispoziție și încredere. Sezonul s-a încheiat prin Atomic Kids Fest Volleyball – ediția a II-a, primul eveniment dedicat aniversării celor 10 ani de club.

La minivolei U13, echipele Atomic Black (2014) și Atomic Red (2015) au participat în competițiile organizate de FR Volei, acumulând experiență importantă, iar prin grupa de fete născute în 2013 a debutat parteneriatul cu Volei Alba Blaj, un proiect care privește spre viitor.

La speranțe U15, Atomic Black (2011) a reușit calificarea la primul turneul semifinal, în timp ce Atomic Red (2012) a continuat un frumos proces de creștere și consolidare.

La cadete U17, sezonul a adus una dintre cele mai importante performanțe ale clubului: locul 1 la turneul final din Liga 2, rezultat care confirmă munca, seriozitatea și continuitatea acestui grup.