Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința ordinară de luni, 29 iunie 2026, actualizarea și modificarea tarifului activității de incinerare desfășurată la Incineratorul Serviciului Public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Alba Iulia, aflat în cadrul Serviciului Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân, Direcția Întreținere și Administrare Domeniul Public și Privat.
Ținând seama de politica administrației locale de a depune toate eforturile pentru îmbunătățirea, în mod semnificativ, a nivelului de protecție împotriva riscurilor în materie de sănătate publică, eliminarea riscurilor pentru mediul înconjurător precum și rezolvarea problemelor curente ale cetățenilor, a fost necesară implementarea unui sistem cu privire la eliminarea în siguranță a cadavrelor provenite din gospodăriile cetățenilor, societăți comerciale și de la cabinetele veterinare, cu respectarea normelor sanitar-veterinare, în vigoare.
Având în vedere că, la nivelul Municipiului Alba Iulia, nu exista posibilitatea incinerării câinilor fără stăpân din adăpostul public administrat de Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiul Alba Iulia, față de care s-a emis decizie de eutanasiere din motive medicale, a animalelor de companie și păsărilor moarte din diverse cauze, precum și pentru eficientizarea, din punct de vedere economic, a Adăpostului public al Municipiului Alba Iulia, având în vedere că anterior, acest serviciu era asigurat contra cost de o societate autorizată în acest sens, s-a aprobat înființarea unei unități proprii care să opereze, în gestiune directă, serviciul de incinerare a câinilor fără stăpân din adăpostul public administrat de Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiul Alba Iulia, față de care s-a emis decizie de eutanasiere din motive medicale precum și a animalelor de companie, păsărilor moarte din diverse cauze precum și subproduse și derivate de origine animală, categoria 2 și 3.
Această unitate este autorizată de către autoritățile sanitare, sanitar-veterinare și de către autoritățile competente privind protecția mediului. Pentru a oferi servicii de incinerare la Incineratorul aflat in subordinea Direcției Întreținere și Administrare Domeniul Public și Privat, Serviciul Administrare Piețe, Târguri si Gestionarea Câinilor fără Stăpân, este necesar a se modifica aprobarea tarifului pentru serviciul menționat anterior.
Datorită creșterii prețurilor la gaz metan, curent electric, utilități (apă, canalizare) precum și majorarea contavalorii la piesele de schimb, mentenanță și alte servicii, propun modificarea tariful de la 4,5 lei/kg la 6 lei/ kg subprodus incinerat.
Tariful de 6 lei/kg este compus din:
-4 lei/kg cost gaz metan;
-0,5 lei/ kg energie electrică;
-0,9 lei/kg contract mentenanță, reparații și alte servicii;
-0,6 lei/ kg cheltuieli administrative, pentru incinerare cadavre păsări, animale mici și mijlocii, deșeuri și derivate de origine animală, categoria 2 și 3.
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