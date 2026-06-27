Parc de agrement în zona Schit, pe locul vechiului ștrand: Primăria Alba Iulia pregătește investiția care ar putea transforma radical una dintre cele mai atractive zone ale orașului
Parc de agrement în zona Schit, pe locul vechiului ștrand: Primăria Alba Iulia pregătește investiția care ar putea transforma radical una dintre cele mai atractive zone ale orașului
Primăria Alba Iulia face un nou pas spre amenajarea unui amplu parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit, pe locul vechiului ștrand, scos din uz. Administrația locală a lansat procedura pentru contractarea serviciilor de proiectare, documentație care va sta la baza viitoarei investiții.
Potrivit documentației emise de Primăria Municipiului Alba Iulia, autoritatea locală invită operatorii economici să depună oferte pentru realizarea întregii documentații tehnico-economice necesare obiectivului „Amenajare parc cu spații recreative și de agrement în zona Schit, municipiul Alba Iulia”.
Proiectarea va cuprinde toate fazele obligatorii – de la studiul de fezabilitate și documentația tehnică pentru autorizare, până la proiectul tehnic de execuție, detaliile de execuție, verificarea tehnică și asistența tehnică din partea proiectantului pe durata implementării.
O investiție care vizează transformarea unei zone importante
Zona Schit este considerată una dintre cele mai valoroase din punct de vedere peisagistic și recreativ din Alba Iulia, iar proiectul urmărește amenajarea unui spațiu modern destinat petrecerii timpului liber, relaxării și activităților în aer liber.
În această etapă nu sunt contractate lucrările de construcție, ci serviciile de proiectare care vor defini soluțiile tehnice, costurile estimate, calendarul de implementare și toate avizele necesare pentru viitoarea investiție. Practic, după finalizarea documentației, administrația locală va putea solicita finanțare și va putea demara procedurile pentru execuția efectivă a proiectului.
Contract atribuit prin achiziție directă
Primăria Alba Iulia a ales procedura de achiziție directă pentru serviciile de proiectare, finanțarea urmând să fie asigurată din bugetul local. Documentația stabilește că ofertanții trebuie să prezinte atât o propunere financiară detaliată, cât și una tehnică, conform cerințelor impuse de tema de proiectare.
Primăria solicită respectarea tuturor standardelor de calitate și a legislației în domeniul achizițiilor publice, iar proiectantul desemnat va avea obligația să ofere inclusiv asistență tehnică pe parcursul implementării investiției.
Primul pas către un nou spațiu verde pentru albaiulieni
Amenajarea unui parc modern în zona Schit ar putea completa oferta de spații verzi și de agrement a municipiului, într-o perioadă în care cererea pentru zone dedicate relaxării și activităților în aer liber este în continuă creștere.
Documentația de proiectare va stabili în detaliu configurația viitorului parc, facilitățile care vor putea fi amenajate și soluțiile tehnice pentru integrarea investiției în peisajul natural al zonei. Abia după aprobarea acestor documente și identificarea sursei de finanțare vor putea fi lansate procedurile pentru execuția lucrărilor.
Scurt istoric al vechiului ștrand
Ștrandul „de la Mamut” a fost amenajat în perioada comunistă, aproximativ în anii 1970–1980. Includea bazine de înot, zone de plajă și spații pentru activități recreative.
După 1990 a intrat în declin și a fost închis în 2013, infrastructura degradându-se;
Amplasamentul se află între Alba Iulia și Pădurea Mamut, în apropierea Schitului Sfântul Ioan Botezătorul („Schitul”).
foto – imagine ilustrativă (vechiul ștrand vs. detalii liniare nou imobil)
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