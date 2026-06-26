Politică Administrație

FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

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Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”

Consiliul Județean Alba a alocat un milion de lei pentru efectuarea de lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului, a anunțat vineri, Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba.

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,,Am alocat un milion de lei pentru întreținerea drumului Baraj Oașa-Poarta Raiului!

Consiliul Județean Alba a alocat un milion de lei pentru lucrările de întreținere a Drumului Comunal dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului, aflat în proprietatea UAT Șugag.

Împreună cu primarul Costică Jinar am verificat, în cursul zilei de astăzi, stadiul lucrărilor și pot spune că acestea corespund tuturor standardelor de calitate.

Cu o evaluare corectă din punct de vedere financiar și dacă vom folosi cele mai moderne metode de intervenție, putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”, a scris Hațegan pe Facebook.

Reamintim că drumul spre Luncile Prigoanei a fost preluat în anul 2023 de Primăria Șugag prin Hotărâre de Guvern, de la Romsilva. De peste un deceniu, administrația locală din Șugag s-a zbătut pentru preluarea acestui drum în vederea modernizării și facilitării accesului turiștilor spre Luncile Prigoanei și Poarta Raiului.

Drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului reprezintă principala cale de acces către una dintre cele mai importante zone turistice din Munții Șureanu, având o lungime de aproximativ 16 km. În prezent, traseul este practicabil, însă este un drum forestier întreținut periodic, cu sectoare pietruite și denivelări care impun o viteză redusă.

În ultimii ani au fost realizate lucrări de reparații și întreținere, iar administrația locală a inițiat demersurile pentru modernizarea completă a drumului. Proiectele de investiții ale autorităților locale și județene prevăd asfaltarea traseului, amenajarea sistemelor de scurgere a apelor, consolidări și montarea elementelor de siguranță rutieră.

Modernizarea acestui drum va îmbunătăți accesul către Poarta Raiului, Domeniul Schiabil Șureanu și celelalte obiective turistice din zonă, contribuind la dezvoltarea turismului și a economiei locale.

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