Muzeul de Istorie Aiud: Cum va fi reabilitată, transformată și extinsă clădirea printr-un amplu proiect. În ce stadiu este investiția

Primăria Aiud pregătește o intervenție importantă asupra uneia dintre clădirile cu destinație culturală din oraș. Este vorba despre proiectul intitulat „Desființare parțială, reabilitare și extindere prin etajare a clădirii Muzeului de Istorie”, care vizează imobilul situat pe strada Cuza Vodă nr. 36.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 14.851.380,52 lei, fără TVA, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 26 ianuarie 2027.

Documentația tehnică indică o intervenție complexă, care nu se limitează la lucrări de întreținere sau la o simplă modernizare a spațiilor existente. Proiectul presupune intervenții asupra structurii clădirii, lucrări de desființare parțială și extinderea construcției prin realizarea unui nivel suplimentar.

Consolidare și intervenții asupra structurii de rezistență

O componentă importantă a investiției o reprezintă lucrările de construcții și intervențiile la structura de rezistență.

Potrivit caietului de sarcini, documentația tehnică stabilește cerințe pentru executarea lucrărilor de terasamente, fundații, beton armat și zidărie. Sunt prevăzute operațiuni de săpătură, pregătirea terenului, realizarea umpluturilor și a straturilor de balast, precum și lucrări specifice pentru elementele structurale.

În ceea ce privește structura de rezistență, proiectul cuprinde specificații referitoare la utilizarea betonului și a armăturilor, realizarea cofrajelor și susținerilor, montarea armăturilor și turnarea betonului.

Documentația prevede utilizarea oțelului-beton B500, cu cerințe privind caracteristicile mecanice și ductilitatea, precum și respectarea normativelor tehnice aplicabile construcțiilor din beton armat.

Un aspect important îl reprezintă controlul calității execuției. Materialele utilizate trebuie să fie însoțite de documente de conformitate, iar lucrările vor fi supuse verificărilor și încercărilor prevăzute în proiect.

Extinderea prin etajare, o componentă centrală a proiectului

Dincolo de intervențiile asupra construcției existente, proiectul urmărește extinderea clădirii prin etajare.

Această componentă presupune adaptarea structurii și corelarea lucrărilor de arhitectură cu cele de rezistență și instalații. Documentația tehnică insistă asupra necesității coordonării tuturor specialităților, astfel încât intervențiile asupra elementelor existente să fie compatibile cu soluțiile prevăzute pentru extindere.

În același timp, lucrările de desființare parțială trebuie realizate în condiții controlate, cu respectarea cerințelor de securitate și a prevederilor tehnice aplicabile.

Nu este vorba, așadar, doar despre reamenajarea unor încăperi, ci despre o intervenție asupra configurației și capacității funcționale a imobilului.

Instalații sanitare, electrice și sisteme de siguranță

Proiectul include și lucrări importante la instalațiile clădirii.

Caietul de sarcini pentru instalațiile sanitare prevede realizarea rețelelor de alimentare cu apă rece și apă caldă, precum și a instalațiilor de canalizare pentru evacuarea apelor uzate menajere și a apelor meteorice.

Sunt prevăzute conducte și echipamente specifice, obiecte sanitare din porțelan sanitar și soluții tehnice menite să asigure funcționarea corespunzătoare și durabilitatea instalațiilor.

Documentația tratează și instalațiile de stingere a incendiilor, alături de cerințele privind protecția și siguranța utilizatorilor.

În ceea ce privește instalațiile electrice, specificațiile tehnice includ alimentarea și distribuția energiei electrice, corpurile de iluminat, iluminatul de siguranță și echipamentele necesare funcționării sistemelor prevăzute în proiect.

Sunt menționate inclusiv sisteme de securitate, detectoare de mișcare de tip PIR și sirene de exterior, precum și cerințe privind verificarea și testarea echipamentelor înainte de punerea în funcțiune.

Toate aceste componente trebuie corelate cu noua configurație a clădirii și cu soluțiile de compartimentare și arhitectură.

Condiții stricte pentru executarea lucrărilor

Caietul de sarcini stabilește cerințe detaliate privind organizarea și desfășurarea șantierului.

Executantul va avea obligația să elaboreze documentația tehnologică necesară, să asigure controlul calității și să respecte procedurile de verificare pentru fiecare categorie de lucrări.

Sunt prevăzute inclusiv reguli privind protecția muncii, prevenirea incendiilor, manipularea și depozitarea materialelor, verificarea terenului de fundare și controlul compactării umpluturilor.

De exemplu, documentația impune verificări ale gradului de compactare, ale caracteristicilor materialelor granulare și ale calității betonului. Pentru anumite categorii de lucrări sunt prevăzute încercări de laborator și procese-verbale de recepție.

Executantul va trebui să respecte proiectul tehnic și să semnaleze eventualele neconcordanțe identificate în teren înainte de continuarea lucrărilor.

foto: arhivă

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