FOTO | Andrei Rațiu, gest emoționant făcut în onoarea lui Mircea Lucescu: ,,Mulțumim pentru tot”
FOTO | Andrei Rațiu, gest emoționant făcut în onoarea lui Mircea Lucescu: ,,Mulțumim pentru tot”
Andrei Rațiu, fotbalist originar din județul Alba, a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, după moartea fostului selecționer.
„Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie, iar trei zile mai târziu a fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu.
La meciul cu AEK Atena din sferturile Conference League, scor 3-0, Rațiu i-a adus un omagiu fostului său antrenor. Pe sub tricoul de joc a avut un mesaj în memoria lui „Il Luce”.
„Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace! Nea Mircea Lucescu”, a fost mesajul lui Rațiu, scris pe un tricou alb cu însemnele clubului pe care îl reprezintă, potrivit GSP.
Înainte de Rayo – AEK Atena, scor 3-0, a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, așa cum s-a întâmplat la toate meciuri de miercuri și joi din cele 3 competiții europene, UCL, Europa și Conference League.
Rațiu a fost integralist pentru formația spaniolă, în timp ce Răzvan Marin a intrat la pauză la AEK Atena. Rayo e mare favorită la calificarea în semifinalele Conference, după avansul considerabil luat în tur.
