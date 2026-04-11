FOTO | Andrei Rațiu, gest emoționant făcut în onoarea lui Mircea Lucescu: ,,Mulțumim pentru tot”

Andrei Rațiu, fotbalist originar din județul Alba, a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, după moartea fostului selecționer.

„Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie, iar trei zile mai târziu a fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu.

La meciul cu AEK Atena din sferturile Conference League, scor 3-0, Rațiu i-a adus un omagiu fostului său antrenor. Pe sub tricoul de joc a avut un mesaj în memoria lui „Il Luce”.

„Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace! Nea Mircea Lucescu”, a fost mesajul lui Rațiu, scris pe un tricou alb cu însemnele clubului pe care îl reprezintă, potrivit GSP.

Înainte de Rayo – AEK Atena, scor 3-0, a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, așa cum s-a întâmplat la toate meciuri de miercuri și joi din cele 3 competiții europene, UCL, Europa și Conference League.

Rațiu a fost integralist pentru formația spaniolă, în timp ce Răzvan Marin a intrat la pauză la AEK Atena. Rayo e mare favorită la calificarea în semifinalele Conference, după avansul considerabil luat în tur.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI