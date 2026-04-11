FOTO | Andrei Rațiu, gest emoționant făcut în onoarea lui Mircea Lucescu: ,,Mulțumim pentru tot"

Andrei Rațiu, fotbalist originar din județul Alba, a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Mircea Lucescu, după moartea fostului selecționer.

„Il Luce” s-a stins din viață pe 7 aprilie, iar trei zile mai târziu a fost condus pe ultimul drum, la Cimitirul Bellu.

La meciul cu AEK Atena din sferturile Conference League, scor 3-0, Rațiu i-a adus un omagiu fostului său antrenor. Pe sub tricoul de joc a avut un mesaj în memoria lui „Il Luce”.

„Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace! Nea Mircea Lucescu”, a fost mesajul lui Rațiu, scris pe un tricou alb cu însemnele clubului pe care îl reprezintă, potrivit GSP.

Înainte de Rayo – AEK Atena, scor 3-0, a fost ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu, așa cum s-a întâmplat la toate meciuri de miercuri și joi din cele 3 competiții europene, UCL, Europa și Conference League.

Rațiu a fost integralist pentru formația spaniolă, în timp ce Răzvan Marin a intrat la pauză la AEK Atena. Rayo e mare favorită la calificarea în semifinalele Conference, după avansul considerabil luat în tur.

FOTO: Viitorul Sântimbru – ȘF Valea Frumoasei, finala surpriză a Cupei României, faza județeană! Industria Galda, eliminată, în semifinale, la Săsciori!

Viitorul Sântimbru – ȘF Valea Frumoasei, finala surpriză a Cupei României, faza județeană! Industria Galda, eliminată, în semifinale, la Săsciori, în Sâmbăta Patimilor! Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori) este finala surpriză a Cupei României 2026, faza județeană, programată în 13/14 iunie de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

VIDEO | Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness: „Muncă, disciplină și perseverență!”

Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness: „Muncă, disciplină și perseverență!" Sportiva Mihaela Mih-Dehelean se pregătește intens pentru Campionatul European de Culturism și Fitness, unde va reprezenta Alba Iulia și România. Campionatul European de Culturism și Fitness (IFBB) din 2026 este programat în perioada 29 aprilie – 4 mai.

În Vinerea Mare, Timișul Șag – CIL Blaj 1-0 (0-0) | Blăjenii nu se regăsesc… în play-out

Timișul Șag – CIL Blaj 1-0 (0-0), în etapa a doua din plau-out | Blăjenii nu se regăsesc… în play-out CIL Blaj a suferit un insucces la Șag, scor 0-1 (0-0), într-un meci cu miză în zona fierbinte a clasamentului.

