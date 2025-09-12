FOTO | An nou, campus nou: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat

Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia așteaptă studenții în anul universitar 2025-2026 într-un campus complet modernizat

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) își întâmpină studenții la începutul anului universitar 2025-2026 cu un campus transformat prin investiții majore realizate în perioada vacanței de vară.

De la cămine renovate și facilități noi, până la un cabinet stomatologic și o librărie digitală, studenții vor beneficia de condiții comparabile cu cele ale universităților de top din Europa.

Cămine renovate și spații noi pentru studenți

Cel mai spectaculos proiect a vizat Căminul nr. 2, care a fost complet renovat printr-o reabilitare energetică și termică finanțată din fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Căminele 1 și 4 au beneficiat de lucrări de igienizare și reparații. Căminul nr. 3 s-a transformat într-un spațiu primitor, cu zonă de relaxare și sport, mobilier nou și spații mai generoase prin introducerea paturilor suprapuse.

Toate căminele universității sunt acum dotate cu filtre de apă, mașini de spălat și uscătoare moderne – detalii care fac diferența în viața de zi cu zi a studenților.

Confort la masă și în sălile de studiu

Modernizarea nu s-a oprit la spațiile de cazare. Cantina universitară are acum mobilier și veselă noi, iar pe partea academică, universitatea a amenajat un amfiteatru, a înnoit mobilierul din sălile existente și a creat două spații dedicate programului de studii Asistență Medicală Generală.

În plus, studenții UAB beneficiază de servicii stomatologice gratuite într-un cabinet dotat cu aparatură de ultimă generație. De asemenea, librăria clasică a devenit digitală, resursele fiind accesibile rapid, cu plăți direct prin card.

Patru centrale termice noi asigură eficiență energetică și un confort sporit, iar toate aceste proiecte, alături de celelalte transformări, au fost finanțate din fonduri proprii, proiecte ale Ministerului Educației (FDI), PNRR și sponsorizări din partea mediului privat.

Următorul pas: Centrul Gaudeamus

Procesul de dezvoltare nu se oprește aici. Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia a semnat recent un contract în valoare de 1 milion de euro, finanțat prin PNRR, pentru transformarea Centrului Gaudeamus într-un spațiu ultramodern de învățare, relaxare și sport destinat exclusiv studenților.

,,Studenții sunt în centrul tuturor preocupărilor noastre. Misiunea noastră este să le oferim nu doar programe educaționale de excelență, ci și condiții de trai și studiu care să respecte cele mai înalte standarde europene. Modernizarea campusului este o investiție directă în viitorul comunității academice a UAB și în dezvoltarea întregii regiuni”, a transmis conducerea Universității.

Astfel, UAB începe anul universitar 2025-2026 cu o ofertă educațională diversificată și cu un campus care ține pasul cu așteptările noii generații de studenți.

