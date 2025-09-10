Rămâi conectat

FOTO | Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE

21 septembrie 2025 este termenul limită de înscriere pentru cazarea în căminele studențești din Alba Iulia, au anunțat vineri, 5 septembrie 2025, reprezentanții Universității „1 Decembrie 1918”. 

Citește și: Care vor fi TARIFELE DE CAZARE în căminele studențești ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul academic 2025-2026

Aceeștia au reamintit studenților și care este procedura de înscriere:

*Creezi un cont pe cazari.uab.ro

*Selectezi opțiunea de cazare dorită

*Aștepți rezultatele repartizării în cămine

În cele 5 căminee ale UAB sunt disponibile în total 1.191 de locuri.

Tarife de cazare pentru studenții admiși pe locurile subvenționate

Căminele 1,2 și 3 (300 de lei/student/lună)

Cămin 4 (280 de lei/student/lună)

Cămin 5 (350 de lei/student/lună)

Tarife de cazare pentru studenți admiși pe locurile cu taxă

Căminele 1,2 și 3 (600 de lei/student/lună)

Cămin 4 (560 de lei/student/lună)

Cămin 5 (700 de lei/student/lună)

