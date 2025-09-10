FOTO | Cazare în căminele studențești din Alba Iulia: 21 septembrie 2025, termen limită de înscriere. TARIFELE

Doi cățeluși abandonați, salvați de polițiștii din Alba În dimineața zilei de miercuri, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Alba au intervenit după ce au fost sesizați că, în spatele unei case din localitatea Vințu de Jos, se aflau doi cățeluși abandonați într-o pungă. Patrupezii au fost preluați imediat de oamenii legii și, […]