FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! A fost sancționată și asistenta șefă ortopedie

FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate!

După ce zilele trecute au fost publicate, în mediul online, mai multe imagini care au surprins mai multe așternuturi din cadrul Spitalului Municipal Aiud, Direcția de Sănătate Publică Alba a sancționat cazul.

Mai exact, aceștia au oferit o sancțiune cu amendă contravențională persoană juridică cf HG 857/2011 în valoare de 30.000 lei pentru neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor și a echipamentelor, precum și a lucrărilor de recondiționare și reparare a clădirilor unităților sanitare.

Mai mult decât atât, sancțiune contravențională persoană fizică cf HG 857/2011 în valoare de 2000 lei pentru necunoașterea și neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie și dezinfecție, a transmis DSP Alba.

Persoana fizică din comunicatul DSP Alba este asistenta șefă ortopedie.

