Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. Explicațiile spitalului

Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. REACȚIA spitalului

Zilele trecute, în mediul online au apărut mai multe imagini surprinzând așternuturi din cadrul Spitalului Municipal Aiud care au provocat un val de indignare și comentarii critice din partea publicului. Fotografiile, care au surprins pete pe paturi, au fost intens distribuite și au generat discuții aprinse pe rețelele sociale, oamenii exprimându-și îngrijorarea față de condițiile din unitatea medicală, mai ales în contextul actual, în plin 2025, când așteptările privind igiena și standardele sanitare sunt ridicate.

Internauții nu și-au ascuns dezamăgirea. Redăm mai jos câteva dintre comentariile postate:

* „Este inacceptabil ca, în plin 2025, să avem așa condiții în spitale! Deși s-au achiziționat așternuturi noi, realitatea este că ne confruntăm cu vechituri și nepăsare. Este timpul ca autoritățile să își asume responsabilitatea și să pună sănătatea și demnitatea pacienților pe primul loc!”

* „Bine că cotizăm la sănătate!”

* „Rușine!”

* „Să fim serioși! Sunt multe metode de a nu păta așternuturile! Dar lor nu le pasă! Sunt pe repede înainte să-și termine treaba! Vai Doamne, fereste… E de plâns, dragi oameni!”

* „Nu interesează pe nimeni.”

Drept la replică – Spitalul Municipal Aiud

În urma apariției acestor imagini, conducerea Spitalului Municipal Aiud a transmis un drept la replică pentru a clarifica situația și pentru a preveni interpretările eronate:

Conducerea a demarat imediat o verificare internă, iar concluziile au arătat că așternuturile prezentate nu sunt murdare, ci pătate cu substanțe dezinfectante utilizate în mod curent în cadrul tratamentelor medicale acordate pacienților. Aceste pete pot apărea în urma aplicării substanțelor antiseptice sau dezinfectante, dar nu reprezintă un pericol pentru sănătatea pacienților și nu indică lipsa de igienă.

Spitalul asigură pacienții și aparținătorii că toate normele de igienă și siguranță sunt respectate cu strictețe, iar menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți cei internați rămâne o prioritate permanentă.

„Vă mulțumim tuturor celor care ne susțineți și aveți încredere în munca echipei noastre medicale. Echipa noastră depune eforturi constante pentru a oferi pacienților condiții optime de tratament și siguranță maximă”, transmite conducerea Spitalului Municipal Aiud.

Spitalul Municipal Aiud a precizat că va continua să monitorizeze și să îmbunătățească procedurile de curățenie și igienizare, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții, iar astfel de controverse să fie evitate pe viitor.

