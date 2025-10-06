Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. Explicațiile spitalului
Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. REACȚIA spitalului
Zilele trecute, în mediul online au apărut mai multe imagini surprinzând așternuturi din cadrul Spitalului Municipal Aiud care au provocat un val de indignare și comentarii critice din partea publicului. Fotografiile, care au surprins pete pe paturi, au fost intens distribuite și au generat discuții aprinse pe rețelele sociale, oamenii exprimându-și îngrijorarea față de condițiile din unitatea medicală, mai ales în contextul actual, în plin 2025, când așteptările privind igiena și standardele sanitare sunt ridicate.
Citește și: Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația”
Internauții nu și-au ascuns dezamăgirea. Redăm mai jos câteva dintre comentariile postate:
* „Este inacceptabil ca, în plin 2025, să avem așa condiții în spitale! Deși s-au achiziționat așternuturi noi, realitatea este că ne confruntăm cu vechituri și nepăsare. Este timpul ca autoritățile să își asume responsabilitatea și să pună sănătatea și demnitatea pacienților pe primul loc!”
* „Bine că cotizăm la sănătate!”
* „Rușine!”
* „Să fim serioși! Sunt multe metode de a nu păta așternuturile! Dar lor nu le pasă! Sunt pe repede înainte să-și termine treaba! Vai Doamne, fereste… E de plâns, dragi oameni!”
* „Nu interesează pe nimeni.”
Drept la replică – Spitalul Municipal Aiud
În urma apariției acestor imagini, conducerea Spitalului Municipal Aiud a transmis un drept la replică pentru a clarifica situația și pentru a preveni interpretările eronate:
Conducerea a demarat imediat o verificare internă, iar concluziile au arătat că așternuturile prezentate nu sunt murdare, ci pătate cu substanțe dezinfectante utilizate în mod curent în cadrul tratamentelor medicale acordate pacienților. Aceste pete pot apărea în urma aplicării substanțelor antiseptice sau dezinfectante, dar nu reprezintă un pericol pentru sănătatea pacienților și nu indică lipsa de igienă.
Spitalul asigură pacienții și aparținătorii că toate normele de igienă și siguranță sunt respectate cu strictețe, iar menținerea unui mediu curat și sigur pentru toți cei internați rămâne o prioritate permanentă.
„Vă mulțumim tuturor celor care ne susțineți și aveți încredere în munca echipei noastre medicale. Echipa noastră depune eforturi constante pentru a oferi pacienților condiții optime de tratament și siguranță maximă”, transmite conducerea Spitalului Municipal Aiud.
Spitalul Municipal Aiud a precizat că va continua să monitorizeze și să îmbunătățească procedurile de curățenie și igienizare, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune condiții, iar astfel de controverse să fie evitate pe viitor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP: ,,Suntem conștienți de disconfortul creat”
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP Asociația AIDA-TL a transmis un comunicat de presă în care informează cetățenii că a purtat discuții constructive cu STP și că transportul public a fost reluat în condiții normale. Asociația AIDA-TL informează cetățenii că în urma discuțiilor constructive purtate […]
VIDEO | După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou. Ce spun călătorii acum?
După trei zile de așteptare și drumuri lungi pe jos, locuitorii din Alba Iulia respiră ușurați: Autobuzele circulă din nou După mai bine de trei zile în care autobuzele STP Alba Iulia nu au circulat între orele 08:00 – 13:00 și 17:00 – 21:00, locuitorii orașului privesc cu ușurare reluarea curselor. Suspendarea programului, începută vineri, […]
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație, cursele fiind reluate de luni dimineața, începând cu ora 9.30, au transmis reprepezentații operatorului de transport public. ,,Vă aducem la cunoștință că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, economist: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului”
Radu Georgescu: „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea TVA-ului de la 1 august a dus la prăbușirea consumului” „Guvernul ne-a înfrânt. Creșterea...
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut de Ministrul Energiei
Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici ar putea scădea la 1 leu, „1 leu și-un pic” pe KWh. Anunțul făcut...
Știrea Zilei
Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. Explicațiile spitalului
Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. REACȚIA spitalului...
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP: ,,Suntem conștienți de disconfortul creat”
Asociația AIDA-TL, mesaj pentru cetățeni după ce serviciile de transport public au fost reluate de STP Asociația AIDA-TL a transmis...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv: „Pacienți cu cazuri deosebit de grave trebuie transfuzați”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv Reprezentanţii Centrului de...
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”
Primăria Alba Iulia despre relația tensionată cu STP: „Administrația locală își dorește finalizarea contractului actual în condiții corecte și echilibrate”...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...