FOTO: Aiudenii Riana Palco și Nicu Pop, campioni naționali la fotbal cu echipe din Cluj-Napoca!

Aiudenii Riana Palco și Nicu Pop, campioni naționali la fotbal cu echipe din Cluj-Napoca!

Aiudul a produs mereu talente fotbalistice, iar ultimul exemplu este oferit de Riana Palco și Nicu Pop, jucătorii promițători originari din municipiu, care au devenit, de curând campioni naționali cu echipe din Cluj-Napoca.

Tinerii fotbaliști aiudeni, Riana Palco (15 ani, fostă la Juniorul Aiud) și Nicu Pop (16 ani, ex-Olimpia Aiud), s-au bucurat de cucerirea trofeelor interne. Riana a devenit campioană națională la Under 15 cu „U” Olimpia Cluj, iar Nicu Pop și-a trecut în drept două titluri naționale, campion al Seriei 7 la Under 16 cu Sporting Cluj, respectiv la futsal Under 19, cu CFF Clujana Cluj-Napoca

Astfel, clubul Olimpia Aiud își reconfirmă statutul de lider în formarea și promovarea tinerelor talente din fotbalul feminin, prin câștigarea titlului la junioare Under 15 și calificarea la turneul final la Under 17.

„Din partea întregii echipe ACS Juniorul Aiud, vrem să-ți transmitem toată admirația și bucuria noastră! Te-ai format aici, pe terenul nostru, și îmi amintesc cu emoție zilele în care veneai la poartă și mă strigai să-ți dau o minge. Era în plină pandemie, lumea era închisă, dar tu voiai doar să joci. Dacă nu era loc pe teren, făceai antrenamente pe stradă, pentru că pasiunea ta n-a putut fi oprită de nimic. Ai fost mereu fata care a muncit cot la cot cu băieții, care nu s-a dat niciodată înapoi, nici când era greu, nici când lumea se uita cu prejudecăți. Într-un sport care, din păcate, încă mai poartă urme de misoginism, tu ai demonstrat că valoarea nu are gen, ci caracter. Acum, când îți vedem munca răsplătită cu titlul de Campioană Națională, știm că e doar începutul unui drum mare. Noi, cei de la ACS Juniorul Aiud, suntem mândri că ai purtat tricoul nostru și că o parte din povestea ta începe de aici. Ține sus steagul muncii, al curajului și al visurilor împlinite. Bravo, Riana! Suntem cu ochii pe tine și cu sufletul alături”, au transmis reprezentanții ACS Juniorul Aiud.

„Felicitări, Nicu Pop! După ce a câștigat campionatul national republican la fotbal, seria 7 la U 16 cu Sporting Cluj, fostul nostru portar născut în 2009 a devenit campion național și la futsal, U 19 cu ACC Florești!”, a menționat Marius Călușer, fostul său antrenor de la Olimpia Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI