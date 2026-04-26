FOTO | ACS Atomic Blaj, calificare istorică la turneul final Under 17 la volei feminin, la un deceniu de la înființare!

ACS Atomic Blaj a reușit o calificare istorică la turneul final Under 17 la volei feminin, la un deceniu de la înființare!

În perioada 24–26 aprilie, Sala „Timotei Cipariu” din Blaj  a fost gazda Turneului 2 – Seria B al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin. Echipa de cadete a ACS Atomic Blaj a câștigat toate partidele în minimum de seturi și a obținut astfel prima calificare la un turneu final din istoria clubului, programat în perioada 20-24 mai (locația va fi anunțată în 5 mai de FRV).

Fetele de la ACS Atomic Blaj, pregătite de Dan Balu, au avut un parcurs perfect, câștigând toate cele trei meciuri cu scorul de 3-0.

Această reușită vine într-un an special, în care ACS Atomic Blaj, clubul din „Mica Romă” împlinește 10 ani de la înființare.

Performanța este cu atât mai valoroasă cu cât echipa este formată în totalitate din sportive crescute și pregătite în cadrul clubului, confirmând munca depusă în ultimii ani”, au transmis oficialii clubului din „Mica Romă”.

Lotul extins este compus din 20 de jucătoare, iar la acest turneu au participat Maia Tocaciu, Karina Komives, Carla Melnic, Anna Mărginean, Elena Muntean, Irina Tocaciu, Ilinca Iuga, Andreea Pripon, Cătălina Rațiu, AnaMaria Urda, Ștefania Comănici, Andrada Guță, Daria Tudoran, Cosmina Stan. La precedentele au mai fost Alexandra Breazu, Oana Moșneag, Alesia Aldea, Udvat Klara, Nadia Gazsi, Diana Andrea.

Clasament final: 1. ACS Atomic Blaj – 9 puncte, 2. LPS Satu Mare – 5 puncte, 3. CS Năvodari – 4 puncte, 4. CSȘ 6 București – 0 puncte

Mulțumim Primăriei Municipiului Blaj și sponsorilor care susțin constant activitatea clubului. Sprijinul lor este esențial pentru dezvoltarea voleiului juvenil la Blaj, iar implicarea Primăriei se reflectă direct în condițiile excelente oferite în Sala „Timotei Cipariu”, unde fetele noastre au parte de un mediu ideal pentru pregătire și performanță. Drumul continuă pentru toată lumea — cu muncă, ambiție și dorința de a deveni mai bune de la meci la meci. Succes în continuare în competițiile viitoare!”, au mai transmis reprezentanții clubului ACS Atomic Blaj.

