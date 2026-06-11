FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom

ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom

Un accident rutier a avut loc ieri, 10 iunie 2026, la Sebeș, pe strada Dorin Pavel, în zona fostei fabrici Ciserom.

Potrivit martorilor aflați la fața locului, incidentul s-a produs după ce un motociclist a fost acroșat de un autoturism.

În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Știre în curs de actualizare…

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI