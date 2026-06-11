FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom
ACCIDENT rutier la Sebeș: Motociclist, transportat la spital după ce a fost acroșat de un autoturism în zona Ciserom
Un accident rutier a avut loc ieri, 10 iunie 2026, la Sebeș, pe strada Dorin Pavel, în zona fostei fabrici Ciserom.
Potrivit martorilor aflați la fața locului, incidentul s-a produs după ce un motociclist a fost acroșat de un autoturism.
În urma impactului, motociclistul a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
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