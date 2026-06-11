FOTO | ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert
ALERTĂ EXTREMĂ DE VREME SEVERĂ în județul Alba: Se așteaptă descărcări electrice, averse torențiale, vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h. Mesaje RO-Alert
Locuitorii din mai multe zone din județul Alba, precum Alba Iulia, Sebeș sau Mirăslău, au primit astăzi, 11 iunie 2026, mesaj RO-ALERT de vreme severă.
Astfel, se așteaptă averse torențiale ce vor acumula 40-70 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-90 km/h), grindină.
Perioada de manifestare: 11.06.2026 ora 12:00 – 12.06.2026 ora 10:00.
Textul mesajului RO-ALERT transmis în județul Alba:
Avertizare meteo – averse torențiale ce vor acumula 40-70 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-90 km/h), grindină. Perioada de manifestare: 11.06.2026 ora 12:00 – 12.06.2026 ora 10:00.
Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotectie!
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