FOTO: Atomic Blaj, rezultat excelent: calificare la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj

Atomic Blaj a reușit un rezultat excelent: calificarea la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj

Performanță de apreciat realizată de Atomic Blaj, echipa pregătită de Dan Balu calificându-se la la turneul semifinal 2 de volei feminin Under 17 (cadete)!

În acest sezon compețițional, 2025/2026, clubul din „Mica Romă”, care merită felicitări (cu majuscule) pentru modul cum se preocupă de sectorul juvenil, a avut înscrise 5 echipe, două de Under 13, două de Under 15 și una de Under 17.

La sfârșitul fazei 1 (faza grupelor), Atomic Blaj a acces la turneul semifinal 1 cu echipa de Under 15 Atomic Black, de pe locul 1 fără meci pierdut. Însă la turneul semifinal 1 de la Craiova, nu a reușit să termine pe primele două poziții pentru a continua parcursul.

În schimb, echipa de cadete Under 17 a terminat pe locul trei în faza grupelor și s-a calificat la turneul 1 semifinal din liga a doua, organizat recent la Blaj, Atomic Blaj a câștigat furneul, fără meci pierdut și s-a calificat la turneul 2 semifinal. Rezultatele au fost: 3-2 cu LPS Cetate Deva, 3-1 cu Silvania Sport și 3-2 cu Academia Volei Pîrv 11 Pink.

La Under 15 (speranțe), la Craiova, Atomic Blaj a învins CSȘ Slatina (3-0) și a pierdut, în minimum de seturi, cu CSV Craiova și CSȘ Caransebeș, respectiv 1-3 cu CSȘ Bega Timișoara (s-au calificat CSV Craiova și CSȘ Bega Timișoara). În Seria G, la Florești, a participat o altă reprezentantă a Albei, Total Sport Alba Iulia, care a înregistrat rezultatele 0-3 cu CSȘ 2 Baia Mare, 0-3 cu Viitorul Florești, 1-3 cu CSȘ Turda și 0-3 cu CSȘ Târgu Mureș (s-au calificat Viitorul Florești și CSȘ 2 Baia Mare).

Foto: Atomic Blaj

