FOTO: Atomic Blaj, rezultat excelent: calificare la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj

Atomic Blaj a reușit un rezultat excelent: calificarea la turneul semifinal 2 la volei feminin Under 17 | Echipa pregătită de Dan Balu, victorii pe linie în turneul de la Blaj
Performanță de apreciat realizată de Atomic Blaj, echipa pregătită de Dan Balu calificându-se la la turneul semifinal 2 de volei feminin Under 17 (cadete)!
Citește și: Atomic Blaj, performanță excelentă: calificare la turneele semifinale de volei U 13 și U 15, fără eșec!
În acest sezon compețițional, 2025/2026, clubul din „Mica Romă”, care merită felicitări (cu majuscule) pentru modul cum se preocupă de sectorul juvenil, a avut înscrise 5 echipe, două de Under 13, două de Under 15 și una de Under 17.
La sfârșitul fazei 1 (faza grupelor), Atomic Blaj a acces la turneul semifinal 1 cu echipa de Under 15 Atomic Black, de pe locul 1 fără meci pierdut. Însă la turneul semifinal 1 de la Craiova, nu a reușit să termine pe primele două poziții pentru a continua parcursul.
În schimb, echipa de cadete Under 17 a terminat pe locul trei în faza grupelor și s-a calificat la turneul 1 semifinal din liga a doua, organizat recent la Blaj, Atomic Blaj a câștigat furneul, fără meci pierdut și s-a calificat la turneul 2 semifinal. Rezultatele au fost: 3-2 cu LPS Cetate Deva, 3-1 cu Silvania Sport și 3-2 cu Academia Volei Pîrv 11 Pink.
La Under 15 (speranțe), la Craiova, Atomic Blaj a învins CSȘ Slatina (3-0) și a pierdut, în minimum de seturi, cu CSV Craiova și CSȘ Caransebeș, respectiv 1-3 cu CSȘ Bega Timișoara (s-au calificat CSV Craiova și CSȘ Bega Timișoara). În Seria G, la Florești, a participat o altă reprezentantă a Albei, Total Sport Alba Iulia, care a înregistrat rezultatele 0-3 cu CSȘ 2 Baia Mare, 0-3 cu Viitorul Florești, 1-3 cu CSȘ Turda și 0-3 cu CSȘ Târgu Mureș (s-au calificat Viitorul Florești și CSȘ 2 Baia Mare).
Foto: Atomic Blaj
Știri recente din categoria Sport
Nicolae Stanciu, căpitanul României, nu se retrage de la Națională: „Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”! Astăzi, Slovacia – România, amical fără Mircea Lucescu
FOTO: Înotători de la LPS Alba Iulia, medalii la etapa regională a cadeților | Lorand Palfi, David Begov-Ungur și Ștefan Nechita-Vesa, pe podium
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, lider în play-out-ul Superligii la fotbal feminin! Uniristele, victorie în derby-ul cu Gloria Bistrița și imbatabile în 2026
Avertisment DNSC: Atacurile de phishing au devenit din ce în ce mai sofisticate. Recomandările autorităților
VIDEO | Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute din Târnăveni: Le-a purtat în brațe și în spate 3 kilometri, până a ajuns la autorități
Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Aproape 1 milion de euro pentru o stație de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate pe platforma Uzinei Mecanice Cugir
Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud a obținut acreditarea RENAR
UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit. Una dintre mașini a fost proiectată într-o casă
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul
31 martie 1437: În Transilvania a izbucnit Răscoala de la Bobâlna
Mesaje de Florii 2026. Idei de SMS-uri, urări și felicitări care pot fi transmise prietenilor, rudelor şi colegilor care îşi sărbătoresc onomastica
