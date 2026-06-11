Duminică, pe „Cetate”, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, ora 18.00

Duminică, pe „Cetate”, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, la ora 18.00

Duminică, 14 iunie, la ora 18.00, pe „Cetate”, se dispută finala Cupei României, faza județeană, între Viitorul Sântimbru și Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

Meciul care va trage cortina peste stagiunea 2025/2026 în fotbalul amator din județ închide o zi specială, AJF Alba programând, în cadrul aceluiași eveniment, finala Cupei Județene (la prima ediție, ora 14.00, ACS Crăciunel – Viitorul Răhău) și festivitatea de premiere (ora 16.00).

Revenind la finală, se duelează două participante în SuperLigă, campioana Viitorul Sântimbru (marea favorită) cu revelația Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 7). Trupa din Galtiu are la activ alte două trofee, în 2016 (1-0, cu Hidromecanica Șugag, la Ocna Mureș) și 2024 (5-1, cu Inter Unirea, la Cugir). Echipa din Săsciori, antrenor Ovidiu Muntean, înființată în 2016, este abia la al doilea sezon la nivel de seniori (primul în Liga 5) și este prima reprezentantă a localității de pe Valea Sebeșului ajunsă în finală.

Drumul spre ultimul act a fost următorul:

*Viitorul: 9-2 cu Nicolae Linca Cergău (deplasare, optimi), 6-0 cu Sportul Câmpeni (sferturi), 5-0 cu Spicul Daia Română (semifinale);

*ȘF Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori: 15-0 cu Viitorul Vama Seacă (optimi), 2-0 la Ighiu, cu Performanța (deplasare, sferturi), 2-1 cu Industria Galda de Jos (semifinale)

*Viitorul, singurul eșec din 2026, cu „roș-negrii”!

În sezonul curent, Viitorul s-a impus cu 2-1, acasă, iar în retur, la Săsciori, a fost 1-2, acum mai bine de două luni (4 aprilie), singurul eșec înregistrat în 2026 de elevii lui Bicheși (etapa 16).

La ultima finală, anul trecut, la Zlatna, la Hidro Mecanica Șugag au evoluat Lupșan și F. Budin, respectiv Greapcă și Nazarie, care vor fi adversari duminică!

Statistic, ultimul event județean l-a realizat Industria Galda de Jos, în 2023, tot pe „Cetate”, 2-1 cu Viitorul Vama Seacă, cu Dan Comșa pe bancă și D. Lupșan în teren.

Comparativ cu 2024, când a cucerit trofeul județean, „roș-albaștrii” din Galtiu mai au familia Hulea (Ovidiu și Adrian), în staff-ul administrativ, antrenori pe Adrian Bicheși și Dan Comșa, plus 10 „supraviețuitori” (Barna, Ov. Crișan, B. Popa, Birk, Epure, Goguța, A. Moldovan, Ivașcu, Sicoe și Petrașcu), alături de Bogdan Suciu (preparator fizic) și Daniel Comșa (antrenor cu portarii și jucător).

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