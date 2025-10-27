Rămâi conectat

FOTO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia. Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de iluminat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 48 de minute

în

De

ACCIDENT rutier pe o stradă din Alba Iulia. Un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de iluminat public 

Un accident rutier a avut loc la intersecția dintre strada Morii cu Mărășești, din Alba Iulia, atunci când un șofer a intrat cu mașina într-un stâlp de iluminat public, astăzi, 27 octombrie, în jurul orei 13:10. 

Citește și: FOTO | ACCIDENT rutier într-o comună din județul Alba. Trei autoturisme implicate: Pompierii intervin de urgență 

În urma evenimentului rutier, stâlpul a fost doborât. Potrivit primelor informații, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar șoferul nu a fost rănit și nu a necesitat îngrijiri medicale.

,,Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul a intrat în coliziune cu un stâlp. O echipă se află în acest moment la fața locului”, a transmis IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

