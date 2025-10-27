ACCIDENT rutier într-o comună din județul Alba. Trei autoturisme implicate: Pompierii intervin de urgență
ACCIDENT rutier într-o comună din județul Alba. Trei autoturisme implicate: Pompierii intervin de urgență
Un accident rutier s-a produs în localitatea Șard, astăzi 27 octombrie, în jurul orei 08:55. În evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza localității Șard.
Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre un accident rutier în care sunt implicate 3 autoturisme, fara persoane încarcerate.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor, potrivit ISU Alba.
