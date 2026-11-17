Castanele, vedetele sănătoase ale toamnei: Ce beneficii aduc organismului și cum le prepari corect acasă

Odată cu răcirea vremii, castanele comestibile revin în meniul celor care apreciază gustările de sezon. Aromate, sățioase și cu o compoziție nutritivă valoroasă, acestea sunt mai mult decât un răsfăț culinar al toamnei. Consumate coapte sau fierte, castanele pot aduce organismului vitamine, minerale și fibre, fiind o alternativă interesantă la gustările obișnuite.

Spre deosebire de nuci și alune, castanele au un conținut redus de grăsimi și sunt bogate în carbohidrați complecși, care furnizează energie. În plus, conțin vitamina C, vitamina B6, acid folic, potasiu, magneziu și fier, nutrienți importanți pentru buna funcționare a organismului.

De ce merită să incluzi castanele în alimentație

Unul dintre principalele avantaje ale castanelor este conținutul de fibre, care susțin digestia și contribuie la instalarea senzației de sațietate. Astfel, pot reprezenta o gustare potrivită în sezonul rece, atunci când organismul are nevoie de energie.

Castanele conțin și antioxidanți, inclusiv vitamina C și polifenoli, compuși care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Un alt beneficiu vine din aportul de potasiu, mineral esențial pentru funcționarea normală a sistemului cardiovascular și menținerea tensiunii arteriale în limite normale.

Datorită conținutului relativ redus de grăsimi, castanele pot completa o alimentație echilibrată și pot înlocui, ocazional, gustările mai bogate în lipide.

Cine trebuie să consume castane cu prudență

Deși sunt nutritive, castanele nu trebuie consumate fără măsură. Persoanele cu diabet trebuie să țină cont de cantitatea de carbohidrați și să le includă în alimentație în funcție de necesarul individual.

De asemenea, cei care au sensibilitate digestivă pot resimți balonare sau disconfort abdominal dacă mănâncă prea multe castane. Persoanele cu alergii alimentare trebuie să manifeste prudență și să evite consumul dacă au identificat o reacție alergică la acest aliment.

Un aspect esențial: numai castanele comestibile, provenite din specia Castanea sativa, sunt potrivite pentru consum. Castanele de India, cunoscute și sub numele de castane sălbatice, nu sunt comestibile și pot provoca intoxicații.

Cum prepari castane coapte la cuptor. Rețeta simplă, pas cu pas

Castanele coapte sunt printre cele mai apreciate delicatese ale sezonului rece, iar prepararea lor acasă este simplă și nu presupune ingrediente complicate.

Pentru început, alege fructe tari, proaspete, cu coaja lucioasă și fără crăpături sau urme de deteriorare.

Mod de preparare:

Spală bine castanele și crestează fiecare fruct în formă de X, pe partea bombată. Este un pas esențial pentru a preveni pocnirea lor în timpul coacerii. Pune castanele într-un vas cu apă rece și lasă-le la înmuiat aproximativ 30 de minute. Scoate-le din apă și așază-le într-o tavă, într-un singur strat. Stropește-le cu puțină apă și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius. Lasă-le la copt între 20 și 30 de minute, până când coaja începe să se deschidă, iar miezul se înmoaie. După coacere, acoperă castanele cu un prosop curat și lasă-le câteva minute înainte de servire.

Trucul pentru o curățare ușoară: îndepărtează coaja cât timp castanele sunt încă fierbinți. Pe măsură ce se răcesc, aceasta devine mai dificil de desprins.

Piure, garnituri și deserturi. Ce alte preparate poți face din castane

Dacă vrei să încerci și alte variante, castanele pot fi fierte în apă cu puțină sare, timp de aproximativ 30-40 de minute, până când miezul devine fraged.

Odată fierte și curățate, acestea pot fi transformate într-un piure cremos, prin adăugarea de lapte și puțin unt. Preparatul poate fi servit ca garnitură sau folosit ca bază pentru deserturi.

În gastronomia europeană, castanele sunt ingrediente apreciate și în rețete dulci. Printre cele mai cunoscute se numără castanele glasate, torturile cu cremă de castane și celebrul desert Mont Blanc, în care piureul de castane este combinat cu frișcă.

Dincolo de aroma lor specifică și de gustul dulceag, castanele rămân una dintre cele mai interesante alegeri culinare ale toamnei. Versatile și hrănitoare, acestea pot transforma o simplă gustare într-un preparat delicios, cu condiția să fie consumate în cantități potrivite.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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