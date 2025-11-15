FOTO | Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș

Accident MORTAL în Alba: Tânăr de 20 de ani, DECEDAT după ce a pierdut controlul într-o curbă și s-a răsturnat cu mașina în vale, la Ocoliș

Un accident rutier mortal a avut loc sâmbătă, pe DC 184G, la Ocoliș. Un tânăr de 20 de ani a decedat după ce a pierdut controlul asupra mașinii într-o curbă și s-a răsturnat în vale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 noiembrie 2025, polițiștii din orașul Baia de Arieș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DC 184G, pe raza localității Ocoliș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un tânăr de 20 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 184G, la kilometrul 6, pe sensul de mers Lunca Largă – Ocoliș, în locul denumit ,,Cheile Runcului”, într-o curbă, ar fi pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat în albia văii Ocoliș, la o diferență de nivel de 2,5 metri.

În urma evenimentului rutier, din nefericire, tânărul de 20 de ani a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii circumstanțelor în care s-a produs acest eveniment.

