Actualitate

Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze” permisul unui angajat. Alți doi funcționari din Galați, implicați în dosar

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

în

De

Șeful Vămilor, Mihai Savin, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals: AS fi încercat să „salveze” permisul unui angajat. Alți doi funcționari din Galați, implicați în dosar

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut joi, 14 mai 2026, de procurorii DNA într-un dosar de fals și uz de fals, în care este investigată emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, potrivit unor surse judiciare.

Anchetatorii ar viza modul în care ar fi fost emis retroactiv un ordin de misiune, document care ar fi fost folosit ulterior pentru a justifica o deplasare oficială și pentru a susține o contestație privind suspendarea permisului de conducere al unui angajat din cadrul instituției. În același dosar au mai fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului său și un funcționar din Galați, potrivit Antena3.

În urmă cu aproximativ o lună, un consilier din cadrul instituției și un oficial AVR s-ar fi deplasat către Galați, fiind opriți în trafic în județul Ialomița de polițiștii rutieri, după ce ar fi circulat cu viteză și ar fi folosit nejustificat semnalele speciale de avertizare.

În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permis, neputând prezenta documente care să justifice legal utilizarea girofarului.

Ulterior, anchetatorii suspectează că ar fi fost întocmit retroactiv un ordin de misiune, care ar fi fost depus ca probă în instanță, în încercarea de a justifica caracterul oficial al deplasării și de a „salva” permisul suspendat.

În același dosar ar mai fi fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului președintelui AVR și un funcționar din Galați, verificările fiind derulate de procurorii anticorupție inclusiv la sediul instituției.

Mihai Savin, numit la conducerea Autoritatea Vamală Română la finalul lunii ianuarie.

Anterior, acesta a fost director în cadrul Apa Nova Bucureşti/Veolia România, director general la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (iulie 2019 – ianuarie 2020), director general la Compania Muncipala Managementul Transportului, Bucuresti (martie 2020 – iulie 2020), director general la Termoficare Prahova, Ploieşti (martie 2022 – noiembrie 2022).

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care ar fi fost emis documentul și persoanele implicate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Fostul premier Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

14 mai 2026

De

Florin Cîțu: INS reconfirmă recesiunea tehnică și deteriorarea accelerată a economiei. Cei care au crescut taxele ani la rând vă spun acum că nu pot fi scăzute Fostul premier al României, Florin Cîțu, susține că economia țării traversează o deteriorare accelerată, după mai mulți ani marcați de creșteri de taxe și intervenții ale statului în […]

Citește mai mult

Actualitate

16 mai 2026 | ”Respect în trafic” ediția a XV-a, în Cluj și Alba. Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței motocicliștilor în trafic. Traseul complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

16 mai 2026 | ”Respect în trafic” ediția a XV-a, în Cluj și Alba. Marș moto pentru promovarea respectului reciproc și conștientizarea prezenței motocicliștilor în trafic. Traseul complet Sâmbătă, 16 mai 2026, se va organiza o nouă campanie de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic, intitulată sugestiv ”Respect în trafic”. Anul acesta evenimentul a ajuns […]

Citește mai mult

Actualitate

Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

14 mai 2026

De

Elevii români, mult prea obosiți, cu 10 ore pe zi, dedicate activităților școlare. Raport îngrijorător „Salvați Copiii” Elevii din România sunt tot mai obosiți, o arată o nouă analiză a Salvați Copiii. Aceștia dedică școlii și temelor 10 ore pe zi, se culcă târziu și nu mai au timp să se relaxeze, să petreacă timp […]

Citește mai mult