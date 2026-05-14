În penultima etapă din play-off-ul Ligii 3, Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia, pentru locul de baraj! Metalurgistul Cugir, contra „virușilor verzi”, iar CSU Alba Iulia – ultima reprezentație internă
În penultima etapă din play-off-ul eșalonului terț, Unirea Tășnad – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, bătălie pentru locul 2 care asigură prezența la barajul de promovare în Liga 2.
Tot în play-off, vineri, Metalurgistul Cugir evoluează în deplasare cu Sănătatea Cluj, contracandidata „alb-negrilor”. În play-out, pe „Pielarul”, CSU Alba Iulia, încă cu griji în privința menținerii, are ultima prestație stagională, cu Progresul Pecica, în vreme ce CIL Blaj este deja în vacanță.
*Sănătatea Cluj (locul 3, 21 de puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 7, 11 puncte), play-off, vineri, ora 18.00, pe „Clujeana” (în tur, 1-0).
„Roș-albaștrii” sunt în fața ultimei deplasări stagionale, o dispută cu „virușii verzi” care râvnesc la locul secund, la concurență cu CSM Unirea Alba Iulia. Revine Sanchez, dar va absenta căpitanul Șaucă, suspendat. Vizitatorii au o serie de 7 întâlniri în care nu s-au impus (3 puncte).
*Unirea Tășnad (locul 5, 18 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 2, 21 de puncte), play-off, sâmbătă, ora 18.00, pe „Unirea” (în tur 1-5).
Sătmărenii, la 3 „lungimi” în spate, la ultima apariție în fața fanilor, își joacă ultima carte de a mai conta în calcule. Acum o lună, „alb-negrii” au înregistrat cel mai clar succes din această fază a competiției. Fără Vomir (indisponibil o perioadă îndelungată), cu Szijj și Ardeiu – incerți, gruparea din Cetatea Marii Uniri are în față un nou hop, în duelul de la distanță cu Sănătatea Cluj, adversarul din runda de final, de pe „Cetate”.
*CS Universitar Alba Iulia (locul 5, 31 de puncte) – Progresul Pecica (locul 3, 38 de puncte), play-out, sâmbătă, ora 18.00, pe „Pielarul” Sebeș.
Universitarii nu sunt liniștiți în etapa care încheie sezonul. Pentru liniște și asigurarea permanenței, respectiv pentru a evitarea clasării pe locul 6, amfitrionii trebuie să obțină măcar același rezultat ca Timișul Șag (meci acasă cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii), având avantajul punctajului mai bun la încheirea sezonul regular. Arădenii au învins 4-0 pe CIL Blaj, nu mai au nicio miză și vor da șansă unor tineri din pepinieră. În sezonul regular, succese împărțite ale gazdelor, 2-1 în Arad, 1-0, la Sebeș, în 7 martie, în primul joc al anului. Momentan, universitarii, într-o ierarhie a locurilor 6 din toate seriile (vor mai retrograda încă 5 formații), se poziționează la limită, locul 4, sub Urban Titu (Seria 4) – 33, Aerostar Bacău (Seria 1) și Unirea Bascov (Seria 6), cu 32 de puncte.
