15 mai 2026 | Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet

Vineri începe festivalul ,,Lucian Blaga” la Sebeș: Evenimentele îl omagiază pe Lucian Blaga și Constantin Brâncuși. PROGRAMUL complet

Onorând o tradiție de peste 46 de ani, Sebeșul ne invită la o nouă ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, un eveniment cultural fondat în anul 1981, de un grup de intelectuali transilvăneni (Mircea Tomuș. Achim Mihu) și frecventat de-a lungul anilor de elitele culturale românești (în 1984 – Constantin Noica, în 1986 – de Nicolae Steinhardt ș.a.).

Inspirat de istoria sa bogată, cel mai longeviv festival dedicat lui Lucian Blaga ne propune, în perioada 15-18 mai 2026, un program din care nu lipsesc conferințele științifice, expozițiile, lansările de carte, gândite în jurul ideii de a-i omagia atât pe fiul Lancrămului, Lucian Blaga, cât și pe Constantin Brâncuși – personalitatea anului 2026, în România, de la a cărui naștere se împlinesc 150 de ani. Ambii au mizat pe simplitate, iar organizatorii au fost inspirați de aceste personalități unice formulând tema festivalului, astfel: Esențializarea ca fenomen cultural: Lucian Blaga și Constantin Brâncuși, în plăsmuirea noului stil.

Dimensiunea științifică este dublată de artele spectacolului, atât de îndrăgite de public, piesa de teatru „Electra” – în regia lui Mihai Măniuțiu (care se bucură de succes și recunoaștere la nivel internațional), seara de tango (cu artiști de la Opera Națională din Cluj-Napoca) sau concursul-spectacol de recitare de poezie (cu invitații speciali – Adriana Trandafir și Vasile Șeicaru) fiind repere de neratat din program. Festivalul de la Sebeș este onorat de prezența actorului Constantin Chiriac, într-un recital extraordinar de poezie, remarcabilul director al Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu și fondatorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, considerat cel mai mare eveniment din România dedicat artelor spectacolului și al treilea cel mai important din lume. Participarea internațională a evenimentului este garantată prin prezența artistei Chiyo Hagiwara, cea care i-a promovat în spațiul nipon, atât pe Lucian Blaga, cât și pe Carl Filtsch, o veritabilă ambasadoare a Sebeșului cultural. Ei i se alătură cercetători și traducători din SUA, Germania și Spania.

Vitalitatea festivalului va fi asigurată prin prezența celor peste 120 de voluntari provenind de la toate liceele din Sebeș, precum și de numeroșii laureați ai concursurilor de creație și de lectură reunite sub invocația blagiană „Laudă semințelor, celor de față și în veci, tuturor!”.

Din pricina vremii nefavorabile, programul aferent zilei de duminică a suferit unele modificări, fiind extins și în ziua de luni.

Program complet festival ,,Lucian Blaga” 2026 la Sebeș:

VINERI, 15 MAI 2026

LANCRĂM și SEBEȘ

Lancrăm

Orele 10.00-10.45: Începutul și sfârșitul. Pelerinaj la statuia și la mormântul lui Lucian Blaga din Lancrăm, alături de voluntarii festivalului și Fanfara din Petrești. Rugăciune de pomenire

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Ora 11.00: DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI

Primirea invitaților. Recital de poezie susținut de actorul Dorel Vișan. Momente muzicale cu Aurelian Teofil la nai

Vernisajul expoziției Brâncuși: Coloana și Cuvântul. Curator: Ion Țârlea, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu

Vernisajul expoziției Amintiri de familie… Dramaturgia blagiană pe marile scene europene. Curatori: Felicia Cornelia Bugnariu și Nadia-Diana Arsin

Inedit: Expunerea manuscrisului Luntrea lui Caron, aflat în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, curator: Ioana Rustoiu

Lansarea publicațiilor festivalului: Caietele Blaga și Pașii Profetului (Editura Ardealul Târgu Mureș)

Lansarea volumului Meșterul Manole (reproducere anastatică după ediția princeps din anul 1927, Editura Ardealul Târgu Mureș, ediție îngrijită de Nadia-Diana Arsin)

Lansarea volumului 13 poeţi din Sebeş. Antologie lirică – Cenaclul literar „Lucian Blaga” Sebeș

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Ora 12.30: Sesiune de comunicări ştiinţifice cu tema Esențializarea ca fenomen cultural: L. Blaga și C. Brâncuși, în plăsmuirea noului stil. Moderator: CS I dr. Eugeniu Nistor. Cărţi şi reviste în festival

Sebeș

Biserica Franciscană „Sf. Bartolomeu” Sebeș

Ora 17.00: Spectacol-lectură Tulburarea apelor. O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. Regia: Mariana Cămărășan. Distribuția:

Adrian Neacșu, Radu Costea, Cătălin Neghină, Cristian Stanca, Raluca Iani, Cendana Trifan, Mariana Mihu-Plier și Mihai Mocanu.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole

Ora: 19.00: SPECTACOL-CONCURS DE RECITARE DE POEZIE.

Întâlnire cu actrița Adriana Trandafir. Momente muzicale cu Vasile Șeicaru, Chiyo Hagiwara și trupa Procust

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Mirabila sămânță, expoziția personală de grafică a pictorului Dori Susan

Piața Primăriei Sebeș

Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic

SÂMBĂTĂ, 16 MAI 2026

SEBEȘ

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

Ora 09.00: Sesiune de comunicări științifice cu tema Esențializarea ca fenomen cultural: L. Blaga și C. Brâncuși, în plăsmuirea noului stil. Moderator: prof. univ. dr. Ilie Moise. Cărți și reviste în festival – moderator prof. dr. Zenovie Cârlugea

Aula Primăriei Municipiului Sebeș

Orele 15.00-18.00: Lansări de carte și momente aniversare alături de Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca. Invitați: Marta Petreu, Ion Vartic, Mihai Măniuțiu, Vasile George Dâncu

Primăria Municipiului Sebeș

Ora 18.00: Expoziția Dincolo de vizibil: arta gestului în caligrafia japoneză, realizată de prof. univ. dr. Rodica Frențiu, directorul Departamentului de limbi și literaturi asiatice – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Momente muzicale cu Chiyo Hagiwara la Senzonshō, un instrument musical de percuție care folosește mai multe clopote Senzon (clopote folosite în ritualurile budiste)

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole

Ora 19.00: SPECTACOL MUZICAL-COREGRAFIC: TANGO MEETS OPERA

Un concept unic ce aduce împreună atmosfera pasională a tango-ului și rafinamentul operei. Interpretează solista Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, mezzosoprana IULIA MERCA, alături de Cluj Tango Orchestra și dansatorii Alin Bogdan și Irina Croitoru

Piața Primăriei Sebeș

Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic

DUMINICĂ, 17 MAI 2026

LANCRĂM și SEBEȘ

Important! Având în vedere vremea nefavorabilă programul se modifică, astfel:

Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

Ora 11.00: Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național de creație literară și artă plastică „Laudă semințelor, celor de față şi-n veci tuturor!”. Primirea invitaților cu Fanfara din Petrești. Momente muzicale cu Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi” a Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Animație cu trupele de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper (prof. Lavinia Donose)

Lansare de carte pentru copii: Cărăbușul de aramă (coordonator: Nadia-Diana Arsin), Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca

Ora 17.00: BISERICA EVANGHELICĂ SEBEȘ

SPECTACOL DE GALĂ: Metanie Ție, Părinte!. Recital de poezie susținut de actorul Constantin Chiriac

Ora 18.00: Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș

Vernisajul expoziției de artă modernă și contemporană Incursiune în spiritul brâncușian, realizată în parteneriat cu Muzeul de Artă din Târgu Jiu

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole

Ora 19.00: SPECTACOL DE TEATRU – ELECTRA. Regia: Mihai Măniuțiu

O întâlnire inedită între marea tragedie greacă și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul IZA

O producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu

Piața Primăriei Sebeș

Ora 21.00: Instalație interactivă Esența. Omagiu Blaga – Brâncuși. Concept și creație: Alin Gavrilă, artist plastic

LUNI, 18 MAI 2026

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș – sala de spectacole

Ora 17.00: Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului local de lectură pentru clasele I-IV „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!” (coord. prof. învățământ primar Mihaela Gatea). Primirea invitaților cu Fanfara din Petrești. Momente muzicale cu Alexandra Pamfilie și Școala de muzică „DoReMi” a Centrului Cultural „Lucian Blaga”. Animație cu trupele de teatru pentru copii Gepetto și Pied Piper (prof. Lavinia Donose)

Lansare de carte pentru copii: Cărăbușul de aramă (coordonator: Nadia-Diana Arsin), Editura Școala Ardeleană Cluj-Napoca

