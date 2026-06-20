FOTO: Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru 1-3 (1-2), în manșa tur a barajului | Campioana Albei, aproape promovată în Liga 3!
Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru 1-3 (1-2), în manșa tur a barajului | Campioana Albei, aproape promovată în Liga 3!
Viitorul Sântimbru, campioana Albei, a făcut un pas mare spre promovarea în Liga 3! Echipa din Galtiu a învins, în deplasare, scor 3-1 (2-1), pe Academica Transilvania Târgu Mureș, luând o opțiune serioasă pentru accederea în eșalonul superior.
Citește și: Viitorul Sântimbru, în premieră la barajul de promovare în Liga 3! Trupa din Galtiu, spre o triplă istorică | Dueluri cu Academica Transilvania Târgu Mureș, primul meci, sâmbătă, 20 iunie, în deplasare
La Nazna, vizitatorii au realizat o victorie senzațională și au dat lovitura, după ce au întors scorul, returul fiind sâmbătă, 27 iunie, acasă.
Un prim act electrizant în care amifitrionii au punctat repede prin ex-uniristul Vidrășan (10, penalty, henț Ivașcu) și puteau majora avantajul (Antal, 23 bară). Replica vine imediat cu o dublă ocazie, peste 3 minute (F. Budin, transversală, Lupșan – reluare alături), Același F. Budin (30) a restabilit egalitatea, iar Voic (43, la pasă filtrantă Lupșan) a întors tabela (antrenorul gazdelor, Constantin Turcu, eliminat pentru proteste, invocând un ofsaid). În final, Epure (88, din postura de rezervă) a parafat rezultatul final, iar „roș-albaștrii” sunt cu un picior și jumătate în Liga 3, unde vor evolua în premieră!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CIL Blaj a cucerit trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională cu CSȘ Brașovia Brașov | Performanță pentru fotbalul din „Mica Romă”
CIL Blaj a cucerit trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională cu CSȘ Brașovia Brașov | Performanță pentru fotbalul din „Mica Romă”! CIL Blaj a realizat un rezultat excelent, echipa din „Mica Romă” câștigând trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională Citește și: CIL Blaj, victorie clară, 4-1, în Campionatul Under 17 județean | Finala, […]
Roxana Păcurar, antrenoare la Student Sport Alba Iulia, grupele de fotbal feminin, Under 9 și Under 11
Roxana Păcurar, antrenoare la Student Sport Alba Iulia, grupele de fotbal feminin, Under 9 și Under 11 Roxana Păcurar (LPS Sebeș), soția fotbalistului Paul Păcurar (Metalurgistul Cugir), va activa la noile grupe de fotbal feminin ale Student Sport Alba Iulia, Under 9 și Under 11. „Vreau să le demonstrez fetelor de la U9 și U11 […]
Cristian Pustai și-a ales colaboratorii la CSM Unirea Alba Iulia: Valentin Avădanei și Florin Anton (Ceahlăul Piatra Neamț) | Negocieri cu staff-ul lui Militaru, pentru rezilierea contractelor
Cristian Pustai și-a ales colaboratorii la CSM Unirea Alba Iulia: Valentin Avădanei și Florin Anton (Ceahlăul Piatra Neamț) | Negocieri cu staff-ul lui Militaru, pentru rezilierea contractelor Cristian Pustai, noul principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia și-a ales colaboratorii pe banca tehnică a „alb-negrilor”: Valentin Avădanei (46 de ani, secund) și Florin Anton […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 20 iulie 2026: Vin temperaturile de foc în toată țara. Prognoza meteo...
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou în școlile din România. Statul ar urma să acorde sprijin financiar pentru ținutele elevilor din familii vulnerabile
Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie din nou în școlile din România. Statul ar urma să acorde sprijin financiar pentru...
Știrea Zilei
VIDEO | Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ”
Sediul Primăriei Mirăslău, complet renovat prin fonduri europene: „Este printre cele mai frumoase din județ” Sediul Primăriei Mirăslău a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de...
VIDEO | Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu succes Universitatea „1 Decembrie 1918”
Din Iordania la Alba Iulia: un tânăr a traversat mii de kilometri pentru a studia informatica și a absolvit cu...
Curier Județean
ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7
ACCIDENT la Sebeș: O motocicletă și un autoturism s-au ciocnit pe DN 7 Un accident rutier a avut loc sâmbătă...
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare
Șofer prins cu alcoolemie uriașă după accident: Peste 3 g/l alcool în sânge și condamnare cu suspendare Un bărbat din...
Politică Administrație
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru PNL, printre vicepreședinți
Ilie Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL. Motreanu ar urma să fie prim-vicepreședinte, iar Oana Gheorghiu, proaspăt membru...
FOTO | Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”
Coridor de mobilitate urbană verde și cel mai mare parc modernizat la Aiud: Două proiecte finanțate prin Programul „Regiunea Centru”...
Opinii Comentarii
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele la nivel global
18 iunie: Ziua gastronomiei durabile. Moment de conștientizare și reflecție asupra modului în care sunt produse, preparate și consumate alimentele...
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P)
CTC TOOLS inaugurează noua locație din Alba Iulia și găzduiește Milwaukee Red Solution Tour 26 (P) CTC TOOLS, distribuitor autorizat...