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FOTO: Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru 1-3 (1-2), în manșa tur a barajului | Campioana Albei, aproape promovată în Liga 3!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de minute

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Academica Transilvania Târgu Mureș – Viitorul Sântimbru 1-3 (1-2), în manșa tur a barajului | Campioana Albei, aproape promovată în Liga 3!

Viitorul Sântimbru, campioana Albei, a făcut un pas mare spre promovarea în Liga 3! Echipa din Galtiu a învins, în deplasare, scor 3-1 (2-1), pe Academica Transilvania Târgu Mureș, luând o opțiune serioasă pentru accederea în eșalonul superior.

Citește și: Viitorul Sântimbru, în premieră la barajul de promovare în Liga 3! Trupa din Galtiu, spre o triplă istorică | Dueluri cu Academica Transilvania Târgu Mureș, primul meci, sâmbătă, 20 iunie, în deplasare

La Nazna, vizitatorii au realizat o victorie senzațională și au dat lovitura, după ce au întors scorul, returul fiind sâmbătă, 27 iunie, acasă.

Un prim act electrizant în care amifitrionii au punctat repede prin ex-uniristul Vidrășan (10, penalty, henț Ivașcu) și puteau majora avantajul (Antal, 23 bară). Replica vine imediat cu o dublă ocazie, peste 3 minute (F. Budin, transversală, Lupșan – reluare alături), Același F. Budin (30) a restabilit egalitatea, iar Voic (43, la pasă filtrantă Lupșan) a întors tabela (antrenorul gazdelor, Constantin Turcu, eliminat pentru proteste, invocând un ofsaid). În final, Epure (88, din postura de rezervă) a parafat rezultatul final, iar „roș-albaștrii” sunt cu un picior și jumătate în Liga 3, unde vor evolua în premieră!

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