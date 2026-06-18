Viitorul Sântimbru, în premieră la barajul de promovare în Liga 3! Trupa din Galtiu, spre o triplă istorică | Dueluri cu Academica Transilvania Târgu Mureș, primul meci, sâmbătă, 20 iunie, în deplasare, la ora 16.00

Viitorul Sântimbru a câștigat eventul județean, a devenit pentru prima dată campioană în Alba și va reprezenta în premieră județul la barajul de promovare în Liga 3.

Gruparea din Galtiu se va duela cu Academica Transilvania Târgu Mureș, primul meci în deplasare, în 20 iunie, la Nazna (Mureș), returul, acasă (sâmbătă, 27 iunie), îndreptându-se spre o triplă istorică, sub comanda antrenorului Adrian Bicheși, cel mai longeviv antrenor din cel de-al patrulea eșalon (aproape 5 ani pe banca echipei finanțate de Ovidiu și Adrian Hulea). Campionii din Mureș au în efectiv nume precum Piper, Vidrăsan și Cătinean, iar banca tehnică este asigurată de Marcel Belean, sprijinit de Constantin Turcu.

Lotul utilizat tot sezonul (34 de jucători, unii au plecat pe parcurs):

*portari: Ovidiu Petru Barna, Daniel Emil Comșa (reactivat înaintea returului), Alexandru Ioan Lazăr, Vlad Alexandru Petrașcu;

*fundași: Doru Anghel, Adrian Florin Birk, Gabriel Fleacă, Ioan Valer Grozav, Marius Moldovan, Nicolae Pop, Bogdan Florin Popa, Bogdan Teodor Popescu, Ionuț Marian Sicoe, Sergio Juan Kosmyna Vingărzan (venit în iarnă, Hidro Mecanica Șugag), Nicolae Muntean (transferat în intersezon, Dacia Orăștie);

*mijlocași: Bogdan Bicheși, Andrei Breaz, Flavius Ioan Budin (venit în iarnă, Hidro Mecanica Șugag), Denis Crăciun, Ovidiu Nicolae Crișan, Darius Iulian Goangă, Bogdan Crinel Goguța, Cristian Haiduc, Cristian Ivașcu, Daniel Ștefan Lupșan, Andrei Onisifor Moldovan, Andrei Robert Nistor, Antonyo Boca-Moise (venit în pauza competițională, Sportul Câmpeni);

*atacanți: Marcel Ioan Domșa, Cosmin Epure, Daniel Catană, Ioan Șușu, Gheorghe Voic, Petru Alexandru Pașca-Igna (venit în pauză, CIL Blaj).

Principalii marcatori sunt Daniel Lupșan – 24 de goluri (9 pase decisive), George Voic – 17 goluri (8 pase decisive) și Domșa – 10 goluri (12 pase decisive).

Cele mai multe minute jucate: Goguța (1792), Lupșan (1784), N. Pop (1746), Ivașcu (1665), B. Popescu (1553).

Sântimbrenii sunt primii în clasamentele turului, returului, ale jocurilor de acasă și ale partidelor externe. Au strâns 2,57 puncte/meci, au marcat 3,83 goluri/meci, au primit 0,83 goluri/meci. Sunt Statistici senzaționale oferite de Dan Comșa, un profesionist din toate punctele de vedere.

Organigrama clubului:

*staff-ul tehnic: Adrian Bicheși – antrenor principal, Dan Comșa – antrenor secund și delegat, Daniel Comșa – antrenor cu portarii, Bogdan Suciu – preparator fizic;

*conducerea clubului: Adrian Hulea – președintele clubului, Ovidiu Hulea – președintele secției fotbal, Grigore Crișan – membru în Consiliul Director, primarul Ioan Iancu Popa și viceprimarul Florin Goța – membri de onoare în Consiliul Director, Florin Truță – administrator bază sportivă, Dorel Burza – șef oameni de ordine, Crinel Goguța – șef galerie, ajutat de Enache Magda.

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