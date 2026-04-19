FOTO | 11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate: Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)

11 troițe din comuna Șugag vor fi restaurate și documentate printr-un proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Lansarea proiectului „Moșteniri la răspântie” a fost  programată duminică, 19 aprilie 2026, la Căminul Cultural Șugag.

Au fost prezentate cu acest prilej proiectul de restaurare și documentare a celor 11 troițe din comuna Șugag, precum și echipa, partenerii, etapele de lucru și finalitatea proiectului.

Troițele urmează să fie restaurate de meșteri locali. Vor fi cartografiem digital și aduse în fața publicului larg.

Recent echipa proiectului a mers pe teren să inspecteze situația celor 11 troițe din comuna Șugag. A fost documentată starea lor actuală și au fost stabiliți următorii pași de urmat.

foto: Moșteniri la răspântie / Facebook

