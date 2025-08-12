Fostul premier Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?
„Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?”, se întreabă fostul premier Florin Cîțu.
Citește și: Efect de tsunami al măsurilor de austeritate: Economia României ar putea înregistra o încetinire mult mai severă decât se estima în primăvară
„Matematică neplăcută pentru investitori.
Pachetul 2 „reformator” elimină (presupunem) 6.000 de posturi. Economiile la salarii?
2025: 194 milioane lei
2026: 581 milioane lei
Total: 775 milioane lei
În același timp, în 2025 cheltuielile bugetare au crescut cu 2,25 miliarde lei (1 mld. la CEC și 1,25 mld. la EXIM).
Pentru a compensa doar subvenția pentru bancile de stat, ar trebui eliminate 17.500 de posturi.
Cel mai probabil scenariu, cu legislația actuală și măsurile propuse? Ajustare prin piață – deprecierea leului și recesiune.
P.S. Rămân la estimarea inițială cu un deficit bugetar între 8,5% și 9% pentru 2025.
Au subestimat problema… sau ne-au vândut un film horror ca sa acceptam mai ușor creșterea taxelor?”, afirmă Florin Cîțu într-o postare în mediul online.
