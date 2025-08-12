Fostul premier Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

Florin Cîțu: Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

„Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?”, se întreabă fostul premier Florin Cîțu.

„Matematică neplăcută pentru investitori.

Pachetul 2 „reformator” elimină (presupunem) 6.000 de posturi. Economiile la salarii?

2025: 194 milioane lei

2026: 581 milioane lei

Total: 775 milioane lei

În același timp, în 2025 cheltuielile bugetare au crescut cu 2,25 miliarde lei (1 mld. la CEC și 1,25 mld. la EXIM).

Pentru a compensa doar subvenția pentru bancile de stat, ar trebui eliminate 17.500 de posturi.

Cel mai probabil scenariu, cu legislația actuală și măsurile propuse? Ajustare prin piață – deprecierea leului și recesiune.

P.S. Rămân la estimarea inițială cu un deficit bugetar între 8,5% și 9% pentru 2025.

Dacă agențiile de rating erau pregătite să trimită România în “junk” cu un deficit oficial de 7%, ce vor face când la rectificare deficitul va trece de 8%?

Au subestimat problema… sau ne-au vândut un film horror ca sa acceptam mai ușor creșterea taxelor?”, afirmă Florin Cîțu într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI