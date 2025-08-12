Rămâi conectat

Efect de tsunami al măsurilor de austeritate: Economia României ar putea înregistra o încetinire mult mai severă decât se estima în primăvară

Ioana Oprean

acum 24 de secunde

Efect de tsunami al măsurilor de austeritate: Economia, în picaj

Estimările Băncii Naționale a României pentru luna august 2025 indică un gap al PIB (diferența dintre PIB-ul efectiv și cel potențial) semnificativ mai negativ decât cel din raportul din mai 2025.

Citește și: Inflație în creștere galopantă: Prețurile explodează, consumul se prăbușește. Guvernatorul BNR: „Asteptările nu sunt deloc pozitive”

Dacă anterior se anticipa o coborâre spre -2% din PIB potențial, noua prognoză arată o adâncire până aproape de -4% în T4 2026, notează dcbusiness.ro.

BNR pune accent pe efectul unui impuls fiscal prociclic mai restrictiv, determinat de noile măsuri de consolidare fiscal-bugetară implementate de la 1 august 2025. Aceste măsuri reduc cererea internă, afectând în special consumul populației, principala variabilă lovită de austeritate.

Deși fondurile europene „Next Generation EU” aduc un sprijin, acesta este marginal, din cauza unei absorbții ușor mai lente decât se anticipa. Factorii pozitivi nu reușesc să compenseze pe deplin efectele restrictive ale politicii fiscale și monetare.

Cererea externă rămâne deficitară, iar condițiile monetare reale — caracterizate de dobânzi ridicate și o politică monetară restrictivă — continuă să frâneze creșterea economică. În acest context, traiectoria negativă a gapului PIB se accentuează pe termen scurt și mediu.

BNR estimează că abia după trimestrul 4 din 2026 gapul PIB va începe să se reducă vizibil, dar economia va rămâne sub potențial pe toată perioada analizată, ceea ce sugerează o revenire lentă și fragiă.

