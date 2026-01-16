Fost ministru al Muncii, către premierul Ilie Bolojan: „Sunt multe state în UE unde regimul impozitării locuințelor este mult mai rezonabil decât în România”

Deputatul PSD, Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a lansat în spațiul public, vineri, 16 ianuarie 2026, un mesaj dur adresat premierului Ilie Bolojan referitor la nivelul impozitării pe proprietate din România.

„Domnule prim-ministru Ilie Bolojan, dacă tot ați crescut impozitele pe proprietate, vă rog măcar să nu-i dezinformați pe cetățeni că la noi aceste taxe ar fi mult mai mici decât în restul Europei! Afirmația este insultătoare la adresa milioanelor de cetățeni români, ale căror venituri sunt cu mult mai mici decât media UE. Când vă ceream să majorați salariul minim, nu vă mai interesa comparația cu restul Europei!

Sunt multe state în UE unde regimul impozitării locuințelor este mult mai rezonabil decât în România. Sunt mai multe țări unde prima locuință nu se impozitează, în ideea că acolo oamenii locuiesc, nu produc venituri. Franța, Italia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Croația, Luxemburg, Malta nu impozitează prima locuință. La vecinii noștri bulgari impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state, precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție!

Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua!

Fiți și om, nu doar prim-ministru!”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu la TVR1, că România impozitele pe proprietate sunt mai mici decât în alte țări europene, reamintește Mediafax.

