Florin Roman, atac la conducerea PNL: ”Nu suntem slugi! Deciziile se iau fără dezbatere, doar pentru a hrăni un ego”. Deputatul de Alba nu va participa la Consiliul Național al partidului

Florin Roman, deputat PNL de Alba, a lansat duminică, 29 iunie 2025, un atac dur la adresa actualei conduceri a Partidului Național Liberal, anunțând public că a refuzat să participe la Consiliul Național al PNL, într-un gest de protest față de modul în care, spune el, este condus partidul.

Roman afirmă că, pentru prima dată în zeci de ani de activitate liberală, absentează de la o reuniune de acest nivel, criticând faptul că deciziile ar fi luate „fără dezbatere, doar pentru a acoperi un anumit ego”, cu un vot unanim „de fațadă”.

Deputatul liberal Florin Roman a transmis un mesaj extrem de critic la adresa conducerii PNL, anunțând că nu a participat la Consiliul Național al partidului – o premieră în cariera sa politică de zeci de ani. Roman contestă modul în care este condus partidul, acuzând lipsa dezbaterilor reale și centralizarea deciziilor în mâinile unui grup restrâns.

„Pentru prima dată de când sunt liberal, iar asta înseamnă foarte mulți ani, zeci de ani, nu particip la un Consiliu Național al PNL, pentru că nu accept ca locul dezbaterilor libere să fie luat de decizii personale, care sunt comunicate fără dezbatere și iau un vot unanim, pentru a acoperi un anumit ego”, susține Florin Roman.

Roman afirmă că lucrările reuniunii au fost atât de rapide încât „cei care au întârziat nici nu au apucat să servească cafeaua, că s-au terminat ‘dezbaterile’”. El a preferat să fie „pe teren” în județ, unde a vizitat comuna Livezile, oferind un exemplu concret al „deciziilor impuse” de la centru: primarului i s-ar fi cerut să renunțe la un viceprimar „harnic”, după 9 ani de colaborare: „Am fost pe teren la Livezile, unde avem un primar destoinic, căruia dvs., ca președinte al PNL, îi spuneți după 9 ani să renunțe la un viceprimar harnic.”

Revolta din PNL: ‘Voturi unanime pentru decizii impuse! Se repetă greșelile lui Stolojan’

liderul liberal evidențiază faptul că PNL Alba a câștigat singur alegerile, fără a fi nevoit să facă alianțe cu PSD, UDMR sau USR, comparând situația cu cea din județul Bihor, unde PNL a intrat în coaliții: „Noi am câștigat la Alba cu peste 51% singuri, nu ca la Bihor, în ‘coaliție’ cu PSD cel hulit, UDMR și USR. Felicitări, domnule Malan, noi la Alba am fost singuri împotriva tuturor partidelor. Și am câștigat singuri, cu Dumitrel.”

Parlamentarul liberal readuce în discuție o experiență mai veche din partid, din vremea lui Theodor Stolojan, când, spune el, a fost impus votul pe listă și dezbaterile au fost înlocuite cu directive de sus: „Am mai trăit asta, mă rog, ceva asemănător, în vremea domnului președinte Stolojan, care se adresa liderilor liberali cu expresia ‘Voi liberalii’. Domnia sa fiind președinte al PNL. A fost primul președinte al PNL care a impus votul pe listă. Și atunci, și acum, au fost puține, dacă nu singulare vocile care au protestat.”

Roman consideră că actuala conducere repetă aceeași greșeală: alegeri impuse de sus, fără consultarea membrilor din teritoriu: „În PNL, actuala conducere impune alegeri de sus în jos. Este o greșeală majoră. Până și retrogradul partid de stânga a consultat 5000 de oameni pe tema intrării sau nu la guvernare.”

El amintește și de propunerea europarlamentarului Dan Motreanu de a adopta doctrina liberal-conservatoare, dar o critică în contextul în care, în același timp, se propune numirea unui „om nou” la conducerea MIPE – un fost ministru din guvernul Dacian Cioloș, susținător al procedurii de infringement împotriva României în tema drepturilor LGBT: „Ni se propune un ministru la MIPE, ‘om nou’, dar ministru în guvernul Cioloș, ce susținea ulterior, ca europarlamentar USR-PLUS, procedura de infringement pentru România, pe tema LGBT. E și azi în conducerea REPER, adică 2% în alegeri.”

Florin Roman: Unii din ‘salvatorii’ PNL îi reproșau președintelui Ciucă relația toxică dintre PNL și PSD. Acum e la fel

În ceea ce privește relația PNL–PSD, Florin Roman susține că s-a schimbat doar „numele președinților”, dar colaborarea rămâne la fel de problematică: „Unii din ‘salvatorii’ PNL îi reproșau președintelui Ciucă relația toxică dintre PNL și PSD. Acum e la fel. S-au schimbat doar președinții. Nimic nu s-a schimbat între dreapta și stânga. Nu mai e Ciucă și Ciolacu. Chiar și USR intră în noua paradigmă politică.”

În final, Florin Roman lansează un apel direct către colegii săi liberali, cerându-le să se bazeze pe valorile partidului și nu pe structuri impuse: „Dragi colegi liberali! Bazați-vă pe voi și pe noi! Nu pe țuțeri, slugi și sistem! Doamne ajută! Prin noi înșine!”

