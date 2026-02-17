Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial

Polițiștii și inspectorii de muncă din Alba au efectuat, marți, 17 februarie 2026 cercetări la Gârbova de Sebeș.

În dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, și-a pierdut viața după ce a căzut într-un lac artificial amenajat pe proprietatea unei ferme de animale din Gârbova de Sebeș.

Bărbatul era îngrijitor animale la SC DN Agrar Apold SRL, desfășurându-și activitatea la ferma de animale din Gârbova de Sebeș a companiei amintite.

Iată filmul tragediei pas cu pas, reconstituit pe baza informațiilor obținute de ziarulunirea.ro:

În jurul orei 07.30, bărbatul terminase de curățat grupul (țarcul) de animale și s-a deplasat către bazinul de ape pluviale (lagună) care se afla în zona din spatele fermei.

S-a apropiat de marginea bazinului și a alunecat în apă.

Doi colegi care se aflau în zonă au încercat să îl ajute, însă acesta nu a reușit să stea la suprafață și a dispărut în apă.

Aceștia l-au anunțat pe șeful complexului zootehnic, care a sunat la 112.

Salvatorii au ajuns la scurt timp la locul producerii incidentului.

In jurul orei 09.55 bărbatul a fost găsit și scos din apă, fiind declarat decesul acestuia.

foto: captură video ISU Alba

