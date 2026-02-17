Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Polițiștii și inspectorii de muncă din Alba au efectuat, marți, 17 februarie 2026 cercetări la Gârbova de Sebeș.
În dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, și-a pierdut viața după ce a căzut într-un lac artificial amenajat pe proprietatea unei ferme de animale din Gârbova de Sebeș.
Citește și: FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia
Bărbatul era îngrijitor animale la SC DN Agrar Apold SRL, desfășurându-și activitatea la ferma de animale din Gârbova de Sebeș a companiei amintite.
Iată filmul tragediei pas cu pas, reconstituit pe baza informațiilor obținute de ziarulunirea.ro:
În jurul orei 07.30, bărbatul terminase de curățat grupul (țarcul) de animale și s-a deplasat către bazinul de ape pluviale (lagună) care se afla în zona din spatele fermei.
S-a apropiat de marginea bazinului și a alunecat în apă.
Doi colegi care se aflau în zonă au încercat să îl ajute, însă acesta nu a reușit să stea la suprafață și a dispărut în apă.
Aceștia l-au anunțat pe șeful complexului zootehnic, care a sunat la 112.
Salvatorii au ajuns la scurt timp la locul producerii incidentului.
In jurul orei 09.55 bărbatul a fost găsit și scos din apă, fiind declarat decesul acestuia.
foto: captură video ISU Alba
FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia
Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia Vasile Ghișe, în vârstă de 40 de ani, este bărbatul care s-a înecat, în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, într-un lac artificial de la Gârbova de Sebeș. Bărbatul era din Câlnic.
UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic
VIDEO | Persoană căzută într-un lac artificial din Gârbova. Pompierii din Sebeș intervin astăzi, 17 februarie 2026, pentru salvarea unui bărbat, de aproximativ 40 de ani, din Câlnic, care ar fi căzut într-un lac artificial cu urină de animale din localitatea Gârbova. Din nefericire, bărbatul
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei
Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, trimis la RAR Alba Iulia după tragedia produsă de incendiul cu mașina electrică din Sectorul 6 al Capitalei Ministrul Transporturilor a reacționat, luni, 16 februarie 2026, după accidentul de vineri, 13 februarie 2026, de pe Calea Constructorilor din București, acolo unde o mașină electrică a luat foc, incident în […]
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de animale la o fermă, a decedat după ce a căzut într-un lac artificial
Filmul TRAGEDIEI de la Gârbova de Sebeș pas cu pas: Un bărbat de 40 de ani, din Câlnic, îngrijitor de...
FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia
Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a...
DSP Alba: Cazurile de PNEUMONIE și infecții respiratorii, în creștere în județ în săptămâna 9 – 15 februarie 2026. Numărul de bolnavi cu GRIPĂ, în scădere. Câte persoane au fost internate
DSP Alba: Cazurile de PNEUMONIE și infecții respiratorii, în creștere în județ în săptămâna 9 – 15 februarie 2026. Numărul...
Accident de muncă investigat de inspectorii ITM Alba în cazul bărbatului decedat după ce a căzut într-un lac artificial la Gârbova de Sebeș
Accident de muncă investigat de inspectorii ITM Alba în cazul bărbatului decedat după ce a căzut într-un lac artificial la...
