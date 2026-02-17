Ştirea zilei

FOTO | Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

în

De

Cine este bărbatul de 40 de ani care s-a înecat în lacul artificial de la Gârbova de Sebeș: Cum s-a produs tragedia

Vasile Ghișe, în vârstă de 40 de ani, este bărbatul care s-a înecat, în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, într-un lac artificial de la Gârbova de Sebeș.

Bărbatul era din Câlnic. Vasile Ghișe era căsătorit și avea 2 copii.

Citește și: UPDATE VIDEO | TRAGEDIE în Alba după ce un bărbat a căzut într-un lac artificial din Gârbova. Medicii nu au mai putut face nimic

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 februarie 2026, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, într-un bazin de acumulare a apei, aflat pe raza localității Gârbova, se află o persoană. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic.

La fața locului, pompierii au acționat cu 2 autospeciale de scafandri în vederea extragerii persoanei.

La ora 10.19 ISU Alba a anunțat că bărbatul a fost găsit de scafandri și extras din lac de către pompierii militari.

Victima prezenta rigiditate cadaverică, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical prezent la locul intervenției.

Lacul artificial, cu urină de animale, cu o suprafață de aproximativ 1 hectar, are o adâncime de circa 3-4 metri.

Potrivit IPJ Alba, din primele verificări efectuate la fața locului, a reieșit că bărbatul, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Câlnic, își desfășura activitatea la ferma pe proprietatea căreia este amenajat bazinul de acumulare a apei, iar în dimineața zilei de 17 februarie 2026, acesta ar fi alunecat și a căzut în lacul artificial.

Echipajul medical prezent la fața locului a declarat decesul bărbatului, trupul acestuia fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

