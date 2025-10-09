Fenomenul care macină în tăcere viitorul României. Ce este abandonul școlar și de ce ne privește pe toți

Fenomenul care macină în tăcere viitorul României. Ce este abandonul școlar și de ce ar trebui să ne pese

Există probleme care se dezvoltă în tăcere, departe de ochii publicului, dar care au efecte devastatoare pe termen lung. Una dintre acestea este abandonul școlar, o criză tăcută care plasează România în topul țărilor UE la acest capitol.

La prima vedere, poate părea o problemă îndepărtată, care nu ne afectează direct, însă fiecare copil care părăsește școala prea devreme reprezintă o pierdere uriașă pentru întreaga societate

Abandonul școlar nu este doar o statistică rece, ci mii de povești despre visuri frânte și potențial irosit. Este o problemă complexă, cu rădăcini adânci în sărăcie și inegalitate socială, iar ignorarea ei ne va costa pe toți pe termen lung.

Efectul de domino

Fiecare copil care nu finalizează studiile are șanse mai mari să devină adult dependent de ajutor social, să întâmpine dificultăți în găsirea unui loc de muncă și să se confrunte cu sărăcia. Practic, abandonul școlar este o promisiune neîmplinită și o povară economică pentru generațiile viitoare. Investiția în educația unui copil este, de fapt, cea mai sigură investiție în viitorul unei țări.

De ce renunță copiii la școală?

Contrar preconcepțiilor, motivul nu este lenea sau lipsa de interes. Principala cauză este sărăcia: mulți copii din mediul rural sau din familii defavorizate nu au haine adecvate, rechizite sau nici măcar o masă zilnică asigurată, ceea ce face școala o provocare. La acestea se adaugă lipsa sprijinului familial, conflictele din casă, bullying-ul sau distanțele mari până la școală. Pentru acești copii, școala devine un lux inaccesibil.

Rolul programelor de sprijin educațional

Soluția pe termen lung stă în intervenția timpurie și constantă. Comunitatea și ONG-urile joacă un rol vital prin programe de tip „școală după școală”, centre de zi care oferă masă caldă și ajutor la teme, sau proiecte de consiliere. Astfel, mulți copii care ar fi abandonat studiile reușesc să continue și să-și construiască un viitor mai bun.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI