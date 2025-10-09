Fenomenul care macină în tăcere viitorul României. Ce este abandonul școlar și de ce ne privește pe toți
Există probleme care se dezvoltă în tăcere, departe de ochii publicului, dar care au efecte devastatoare pe termen lung. Una dintre acestea este abandonul școlar, o criză tăcută care plasează România în topul țărilor UE la acest capitol.
La prima vedere, poate părea o problemă îndepărtată, care nu ne afectează direct, însă fiecare copil care părăsește școala prea devreme reprezintă o pierdere uriașă pentru întreaga societate
Citește și: România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – RAPORT OCDE 2025
Abandonul școlar nu este doar o statistică rece, ci mii de povești despre visuri frânte și potențial irosit. Este o problemă complexă, cu rădăcini adânci în sărăcie și inegalitate socială, iar ignorarea ei ne va costa pe toți pe termen lung.
Efectul de domino
Fiecare copil care nu finalizează studiile are șanse mai mari să devină adult dependent de ajutor social, să întâmpine dificultăți în găsirea unui loc de muncă și să se confrunte cu sărăcia. Practic, abandonul școlar este o promisiune neîmplinită și o povară economică pentru generațiile viitoare. Investiția în educația unui copil este, de fapt, cea mai sigură investiție în viitorul unei țări.
De ce renunță copiii la școală?
Contrar preconcepțiilor, motivul nu este lenea sau lipsa de interes. Principala cauză este sărăcia: mulți copii din mediul rural sau din familii defavorizate nu au haine adecvate, rechizite sau nici măcar o masă zilnică asigurată, ceea ce face școala o provocare. La acestea se adaugă lipsa sprijinului familial, conflictele din casă, bullying-ul sau distanțele mari până la școală. Pentru acești copii, școala devine un lux inaccesibil.
Rolul programelor de sprijin educațional
Soluția pe termen lung stă în intervenția timpurie și constantă. Comunitatea și ONG-urile joacă un rol vital prin programe de tip „școală după școală”, centre de zi care oferă masă caldă și ajutor la teme, sau proiecte de consiliere. Astfel, mulți copii care ar fi abandonat studiile reușesc să continue și să-și construiască un viitor mai bun.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni Meteorologii ANM au emis miercuri, 8 octombrie 2025, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 octombrie – 2 noiembrie. Potrivit […]
Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal
Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în cutia poștală un plic care nu vă aparține și, din greșeală sau curiozitate, să îl deschideți? Aflați că un astfel de gest este ilegal, fiind considerat infracțiune de violare a secretului corespondenței, conform Codului Penal. […]
Schimbarea anvelopelor de iarnă: Ce trebuie să știe șoferii înainte de sezonul rece 2025
Montarea anvelopelor de iarnă: Ghid esențial pentru șoferi înainte de sezonul rece Odată cu scăderea temperaturilor, vulcanizările din întreaga țară se pregătesc pentru perioada cea mai aglomerată: montarea anvelopelor de iarnă. Specialiștii avertizează că această schimbare nu este doar o formalitate de sezon, ci o condiție esențială pentru siguranța pe drum. Citește și: De când […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade în majoritatea regiunilor. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 8 noiembrie 2025: Temperaturile cresc până la 18 – 20 de grade...
Ați deschis din greșeală un plic destinat vecinului? Iată ce riscați conform Codului Penal
Ați deschis un plic care nu vă aparține? Legea prevede amenzi și închisoare Vi s-a întâmplat vreodată să găsiți în...
Știrea Zilei
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza a încetat activitatea. Care sunt motivele
Comuna Râmeț, a douăsprezecea comună din județul Alba unde locuitorii au rămas fără medic de familie: Medicul generalist Molnar Gheza...
FOTO | Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini: O simfonie compusă de el se va auzi pe scena Auditorium Maximum Cluj-Napoca
Primul mare vis al lui Vlad-Andrei Jurcoveț, elev al Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, se va împlini La...
Curier Județean
„Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale: „Infirmiera nu e menajera ta...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv: „La aceste grupe stocurile sunt foarte mici, iar pacienții cu boli grave au nevoie in continuare de transfuzie de sânge pentru a supraviețui”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele A negativ și AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...