România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc – RAPORT OCDE 2025
România pe ultimul loc în Europa la educație: Un sfert dintre tinerii 18-24 de ani nici nu învață, nici nu muncesc
România se situează pe ultimul loc în Europa în privința capacității de a-i menține pe copii și tineri în sistemul educațional, relevă raportul anual al OCDE „Education at a Glance 2025”, publicat marți, 9 septembrie. Potrivit documentului, în 2023, o treime dintre adolescenți și unul din șase copii nu erau înscriși în școală, iar un sfert dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani nici nu învață, nici nu lucrează.
Raportul informează că situația reflectă efectele cheltuielilor reduse și ale lipsei de acțiune în domeniul educației. România este ultima țară europeană în topul cheltuielilor per elev sau student, cu 6.069 de dolari per persoană în învățământul preuniversitar și terțiar, aproape jumătate din media OCDE de circa 12.500 de dolari.
La nivel universitar, suma investită este de 10.329 dolari per student, comparativ cu media de 15.102 dolari în țările membre și partenere OCDE.
Chiar dacă salariile profesorilor au crescut după greva din 2023, rezultatele școlare rămân printre cele mai slabe din cadrul OCDE. Raportul atrage atenția asupra numărului mare de tineri care părăsesc școala sau nu au nicio ocupație și subliniază că ponderea studenților la nivelul populației este mult mai scăzută decât în alte state.
În termeni procentuali, România aloca în 2022 doar 2,5% din PIB pentru educație, aproape de două ori mai puțin decât media OCDE de 4,7%, înainte de creșterile salariale din 2023. Documentul notează că măsurile de austeritate au afectat bursele și școlile mici, contribuind astfel la performanțe reduse și la abandonul școlar.
