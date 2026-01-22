Fără sechestru pe averea fostului președinte Klaus Iohannis: Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Fără sechestru pe averea fostului președinte Klaus Iohannis: Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea ANAF
Curtea de Apel Alba a dispus, joi, 22 ianuarie 2026, respingerea ca neintemeiată a cererii de instituire a sechestrului asigurator în cazul fostului președinte Klaus Iohannis.
Înte timp, Fiscul a câştigat în primă instanţă şi cealaltă jumătate a casei pentru care fostul preşedinte trebuie să plătească acum despăgubiri statului. Inspectorii ANAF l-au executat silit şi cer aproape cinci milioane de lei.
Judecătorii au constatat că prietena din America a soţilor Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătăţii de casă pe care a vândut-o fostului cuplu prezidenţial. Anul trecut, Fiscul a preluat jumătate din clădirea din centrul Sibiului pentru că partea de imobil nu a fost revendicată de niciun moştenitor.
Cuplul prezidenţial a fost de acord cu greu să predea această parte de imobil şi într-un final soţii Iohannis au fost executaţi silit.
Familia Iohannis a închiriat timp de 16 ani unei bănci spațiul casei de pe strada Nicole Bălcescu din Sibiu, pe care fostul președinte a pierdut-o definitiv în instanță.
Apelul s-a judecat la Curtea de Apel Alba Iulia după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie 2025, solicitarea ANAF de instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.
ANAF a contestat decizia Tribunalului Sibiu de respingere a propunerii Fiscului, iar dosarul a avut ca termen termen ziua de joi, 22 ianuarie 2026. Decizia Curţii de Apel Alba Iulia este definitivă.
Minuta pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia dosarul civil 2405/85/2025/a1:
„Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul STATUL ROMÂN prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii IOHANNIS KLAUS-WERNER şi IOHANNIS CARMEN-GEORGETA, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată d reclamantul STATUL ROMÂN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă”
