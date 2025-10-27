Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro

România a pierdut prima luptă în procesul internațional inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group (EIG) după falimentul Euroins România. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a opri procedura de arbitraj, deschisă ca urmare a retragerii licenței Euroins România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În mai 2024, Eurohold și EIG au depus la ICSID o cerere de arbitraj de peste 500 de milioane de euro împotriva statului român, acuzând încălcarea Acordului bilateral de protecție a investițiilor între România și Bulgaria, semnat în 1994. Euroins, parte a Eurohold Bulgaria, susține că a investit aproximativ 300 de milioane de euro pe piața românească înainte ca ASF să îi revoce licența și să solicite intrarea în insolvență, potrivit gandul.ro.

Guvernul român a cerut tribunalului de la Washington încetarea procedurii, susținând că plângerea Eurohold și EIG „nu are temei juridic”, însă ICSID a respins această solicitare, iar procesul continuă. Nemulțumite de modul în care statul a gestionat cazul, Eurohold și EIG plănuiesc să depună o a doua cerere de arbitraj, pe baza presupusei încălcări a legislației române privind investițiile.

Companiile acuză autoritățile române că au luat decizii ilegale care au dus la falimentul Euroins și au afectat întreaga piață de asigurări, lăsând milioane de șoferi în incertitudine. Dacă România va pierde procesul, despăgubirile ar putea depăși 500 de milioane de euro, echivalentul a aproape un sfert din bugetul anual al Ministerului Sănătății.

Cazul Euroins este considerat unul dintre cele mai costisitoare litigii internaționale din istoria recentă a României, comparabil cu procese precum „Rompetrol” sau „Micula”. În martie 2023, ASF a revocat licența Euroins România, al treilea cel mai mare asigurător RCA, invocând probleme de capitalizare, ceea ce a dus la falimentul companiei și a afectat peste 2,5 milioane de șoferi din țară.

