RCA 2025: Pericol major de faliment pe piața RCA. Milioane de șoferi riscă să rămână fără despăgubiri și protecție reală

Transportatorii spun că pe piața RCA se pregătește un nou scandal, cu risc de faliment care ar putea lovi milioane de șoferi. După cazurile Euroins și City Insurance, acum suspiciunile planează asupra companiei Grawe, acuzată că întârzie sau chiar refuză să plătească despăgubiri, în timp ce reclamațiile curg pe bandă rulantă.

Nemulțumirea cea mai mare e că Autoritatea de Supraveghere Financiară ar fi cu ochii închiși la toată povestea. În loc să intervină cu măsuri ferme, instituția s-ar fi limitat la amenzi de câteva mii de euro, prea mici pentru o piață unde miza se numără în sute de milioane. Transportatorii cred că astfel de sancțiuni simbolice nu fac decât să încurajeze problemele, nu să le oprească.

Pe lângă asta, șoferii resimt din plin scumpirile: după ce plafonarea tarifelor RCA a expirat la 1 iulie, polițele au crescut cu aproape 25%. Mulți dintre cei păgubiți încă nu și-au primit banii, chiar dacă instanțele le-au dat câștig de cauză, iar lipsa unui plan concret de acțiune riscă să lase din nou piața într-un colaps.

COTAR cere intervenția rapidă a Guvernului și a Parlamentului, mergând până la solicitarea de schimbare a conducerii ASF. Mesajul e clar: dacă nu se iau măsuri la timp, un nou faliment în asigurări ar putea aduce un haos major, cu efecte în lanț pentru economie și pentru milioane de români care plătesc RCA-ul la zi.

