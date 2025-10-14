Facturi record pentru români în septembrie 2025: Energia electrică s-a scumpit cu peste 69%, fructele proaspete cu 32%, iar serviciile de igienă cu aproape 20%. Ce aduce finalul de an
Facturi record pentru români în septembrie 2025: Energia electrică s-a scumpit cu peste 69%, fructele proaspete cu 32%, iar serviciile de igienă cu aproape 20%. Ce aduce finalul de an
România trece în prezent printr-un nou val de scumpiri care afectează direct bugetele populației. Potrivit datelor oficiale publicate luni, 13 octombrie 2025, de Institutul Național de Statistică, în septembrie 2025 energia electrică a înregistrat o creștere uluitoare de 69,16% față de anul precedent, fructele proaspete s-au scumpit cu peste 32%, iar serviciile de igienă și cosmetică au avut un salt de aproape 20%.
În același timp, rata anuală a inflației a ajuns la 9,88%, peste nivelul din august, confirmând prognoza BNR privind „cocoașa” inflaționistă.
Energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere anuală – 69,16%, urmată de fructele proaspete, cu 32,42%, și serviciile de igienă și cosmetică, cu 19,52%.
În ceea ce privește alimentele, prețurile fructelor și conservelor din fructe au urcat cu 19,26%, iar cacaua și cafeaua s-au scumpit cu 19,23% în septembrie 2025 față de septembrie 2024. Există și câteva ieftiniri: fructele proaspete (-7,82%) și cartofii (-6,35%).
Scumpiri și la nealimentare, dar și la servicii
Pe zona produselor nealimentare, după energia electrică, s-au remarcat creșteri la energia termică (+13,63%) și la cărți, ziare și reviste (+10,48%). Singura scădere a fost la gaze naturale (-2,04%).
În domeniul serviciilor, transportul pe calea ferată s-a majorat cu 18,59% față de anul trecut, iar alte servicii cu caracter industrial cu 17,66%.
Pe de altă parte, transportul aerian s-a ieftinit cu 14,91%, telefonia a scăzut cu 1,33%, iar serviciile poștale și de telecomunicații cu 0,59%.
Inflația trece pragul de 9,8%
INS arată că indicele prețurilor de consum din septembrie 2025 față de august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului este de 8,5%, iar cea anuală, raportată la septembrie 2024, a ajuns la 9,9%.
Pe ultimele 12 luni, creșterea medie a prețurilor a fost de 6,1%. Conform indicelui armonizat al prețurilor de consum, rata anuală a fost de 8,6%, cu o medie de 5,9% în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025.
Isărescu: „Avem o cocoașă frumușică”
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertiza încă din august că luna septembrie va aduce un vârf al inflației:
„Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa, și ea e chiar ceva mai mare. În septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 – 9,7, după care urmează o absorbție treptată a acestor șocuri.”
El a explicat că trei factori majori au împins inflația în sus: liberalizarea pieței energiei electrice de la 1 iulie, creșterea TVA și majorarea accizelor. Doar aceste șocuri au adăugat între 4,2 și 4,3 puncte procentuale la rata inflației.
BNR: final de an peste 9%
Banca Națională a revizuit prognoza pentru sfârșitul lui 2025 la „probabil peste 9%”, față de estimarea anterioară de 4,6%.
Pentru finalul lui 2026, însă, instituția anticipează o scădere până la 3%, ușor sub estimarea precedentă de 3,4%.
De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA majorată la 21%, de la 19% anterior, cu o singură cotă redusă de 11%. Această măsură a alimentat și mai mult valul de scumpiri, accentuând povara asupra populației.
