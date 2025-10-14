Dezastru în buzunarele românilor: Salariile au scăzut, iar inflația a șters din creșterile de peste an
Lovitură pentru români: Salariile scad, inflația topește veniturile
Românii au primit o lovitură neașteptată la final de vară. În august 2025, salariul mediu a scăzut considerabil față de luna precedentă, arătând că puterea de cumpărare se erodează rapid în fața inflației.
Datele oficiale arată că salariul mediu brut pe economie a coborât la 9.002 lei, cu aproape 200 de lei mai puțin decât în iulie, iar netul a ajuns la 5.387 de lei – o scădere de 130 de lei într-o singură lună. Cu alte cuvinte, banii din portofel s-au subțiat vizibil, iar creșterea anuală de 4,4% a salariului mediu net este practic „mâncată” de inflație. Indicele câștigului salarial real a coborât la 95% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă că, în termeni reali, românii pot cumpăra mai puțin decât în 2024.
Unde se câștigă cel mai mult și unde se simte cel mai tare scăderea
Diferențele dintre sectoare rămân uriașe. La vârful clasamentului se află angajații din transporturile aeriene, cu un venit mediu net de 12.458 lei, urmați de cei din industria de prelucrare a țițeiului – 11.649 lei. În schimb, cei din confecții și HoReCa rămân la coada clasamentului, cu salarii abia peste 3.300 de lei.
INS explică faptul că aceste fluctuații țin de sezonalitate: lunile de vară sunt, de regulă, mai slabe, după ce în iunie și iulie mulți angajați au încasat prime sau bonusuri. În august, însă, „efectul vacanței” și lipsa unor stimulente financiare s-au simțit imediat în buzunarele angajaților.
Nici sectorul bugetar nu a fost ferit. Administrația publică a înregistrat o scădere de 1,5%, sănătatea și asistența socială cu 1,3%, iar învățământul cu 0,6%, toate pe fondul absenței unor drepturi ocazionale și al reducerii activității în perioada concediilor.
Scăderi bruște în industrie și un semnal de alarmă pentru economie
Cele mai mari ajustări s-au văzut în industria auto – unde salariile au scăzut cu peste 13% față de iulie – urmată de extracția de petrol și gaze, producția de textile și fabricarea hârtiei, toate cu reduceri între 7% și 9,5%.
Există însă și domenii care au mers contra curentului. Transporturile aeriene au raportat un salt de aproape 15%, iar sectorul financiar și tipografiile au înregistrat creșteri moderate, între 1% și 4%, grație unor prime și proiecte punctuale.
Pe termen lung, câștiguri mai mari pe hârtie, dar mai mici în realitate
Chiar dacă, teoretic, românii câștigă de peste două ori mai mult decât în 1990, în termeni reali s-a produs o frână vizibilă. Indicele câștigului salarial real a scăzut cu peste 10 puncte procentuale față de iulie, semn că inflația și sezonalitatea au pus presiune pe veniturile reale.
INS subliniază că dinamica salariilor depinde direct de ritmul inflației și de bonusurile acordate. Într-o perioadă în care prețurile cresc mai repede decât salariile, chiar și o majorare nominală devine o iluzie. Pe scurt: cifrele par bune pe hârtie, dar realitatea din portofel arată cu totul altfel.
