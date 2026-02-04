Fabrică de procesare a cânepei, construită de o companie olandeză într-o comună din Alba în urmă cu 10 ani, scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei

Prima fabrică de cânepă HempFlax din România, inaugurată în județul Alba printr-o investiție de 5 milioane de euro, la Pianu de Jos, în urmă cu 10 ani, a fost scoasă la vânzare. Firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri în scădere cu 35% şi un profit net de 14.560 lei.

Compania olandeză HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, a scos la vânzare activele deţinute în România, respectiv un portofoliu de terenuri agricole de aproape 800 de hectare şi o fabrică de procesare a cânepei amplasată în zona Sebeş.

Firma HempFlax Europe din judeţul Alba a raportat în 2024 o cifră de afaceri de 2,9 milioane lei, în scădere cu35%, şi un profit net de 14.560 lei, având 5 angajaţi, potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe.

Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să vândă în exclusivitate portofoliul HempFlax.

HempFlax a început să investească în anul 2015 într-o fabrică de procesare a cânepii în zona Şebes, la Pianu de Jos, iar decizia companiei de a-şi închide operaţiunile din România vine în urma unei reevaluări strategice. Viziunea companiei este de a integra pe verticală lanţul de aprovizionare în activităţi cu valoare adăugată, în detrimentul producţiei la scară largă.

Investiţiile viitoare vor fi concentrate mai aproape de clienţii principali din Europa Occidentală, într-un demers de optimizare a resurselor şi aliniere la direcţiile de dezvoltare viitoare, spun consultanţii Cushman&Wakefield Echinox.

HempFlax a fost fondată în 1993 de Ben Dronkers şi este active în Olanda, Germania şi România, cu fabrici localizate în Oude Pekela (Olanda) şi Alba Iulia (România).

Configuraţia terenului deţinut în România permite dezvoltarea unor linii diverse de producţie, fiind potrivit pentru o gamă largă de operaţiuni agricole.

Preţul terenurilor agricole se află în prezent sub pragul de 9.000 euro/hectar, semnificativ sub media europeană. În Olanda, de exemplu, preţurile pot depăşi 85.000 euro/hectar.

„Acest portofoliu reprezintă o oportunitate rară pentru investitori de a achiziţiona teren agricol de mari dimensiuni şi de o calitate superioară într-una dintre cele mai dinamice regiuni industriale din România. Având în vedere preţurile competitive comparativ cu pieţele din Europa de Vest şi includerea echipamentelor şi infrastructurii necesare, anticipăm un interes ridicat atât din partea investitorilor locali, cât şi a celor internaţionali.”, a declarat Ştefan Surcel, Head of Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox.

