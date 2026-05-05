FOTO: Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final

Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, învingătoare la faza zonală a Cupei Satelor, la Sibiu, la ambele categorii la fotbal feminin și calificare la turneul final
Echipele din Bistra, de la Școala Gimnazială „Nicodim Ganea”, s-au impus la faza zonală a Cupei Satelor-Penny, disputată la Gura Râului (Sibiu), atât la Under 11, cât și la Under 13, și s-au calificat la faza finală, programată la Eforie Nord, în perioada 4-7 iunie
Alba a mai fost reprezentată de Ciugud (Under 11) și Șugag (Under 13)
„Ne-am impus la ambele categorii, am primit un singur gol, sunt rezultate deosebite reușite de fete. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi și sponsorilor care ne susțin. După toate probabilitățile vom participa la Under 13. Practic am repetat performanța de anul trecut, când iarăși am fost la turneul final al Cupei Satelor, între cele mai bune echipe din țară”, a spus antrenorul Tiberiu Boca-Dandea.
Școala Gimnazială „Nicodim Ganea” este calificată și la turneul final ONSS Under 12 (clasele V-VI), la Târgu Jiu (21-24 mai)
Rezultate: *Under 11: 7-0 cu Mureș (Școala Gimnazială Pănet), marcatoare Amelia Selagea – 3, Amelia Ciorea și Irina Ancău – câte două; 1-1 cu Sibiu (Școala Gimnazială Roșia), a înscris Amelia Selagea;
*Under 13: 3-0 cu Mureș (Școala Gimnazială Band), au punctat Diana Potlog – dublă, Carina Oaidă; 10-0 cu Sibiu (Școala Gimnazială Roșia), realizatoare Diana Potlog – 3, Carla Bara – 4, Paula Pașca, Carla Oaida, Alexia Paven; 7-0 cu Brașov (Școala Gimnazială Recea), reușite Carla Bara – 3, Alexia Paven, Diana Potlog – două, Carla Oaida).
*masculin Under 11. Școala Gimnazială Ciugud, antrenor Cosmin Șuvaina, a înregistrat o remiză și 3 eșecuri: 1-1 cu Brașov (Școala Gimnazială Vulcan, a marcat Tudor Puiu), 1-6 cu Mureș (Școala Gimnazială Ibănești, același Tudor Puiu), 0-5 cu Harghita (Școala Gimnazială Ciumani) și 0-4 cu Sibiu (Școala Gimnazială Gura Râului)
*masculin Under 13. Școala Gimnazială Șugag, antrenor Dumitru Todescu; Liceul „Petru Rareș” Feldioara (Brașov), Școala Gimnazială „Majláth Gusztáv Károly” Lunca de Jos (Harghita)Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș (Mureș), Școala Gimnazială Șelimbăr (Sibiu)
Evenimentul a reunit în Sibiu, la Gura Râului toate cele patru
competiții pe parcursul unei singure zile: băieți și fete sub 11 ani și băieți și fete sub 13 ani. Au fost prezente câștigătoarele județelor din zona centrală a țării – Sibiu, Alba, Mureș, Brașov, Harghita (a lipsit Covasna) care s-au luptat pentru titlul de campioană a regiunii centrale, 20 de echipe și peste 200 de sportivi.
