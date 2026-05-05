Curier Județean

8-9 mai 2026 | Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 8–9 mai, la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Uniunea Geodezilor din România, cu sprijinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, al Consiliului Județean Alba și al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Manifestarea este dedicată cadrelor didactice, cercetătorilor și experților care activează în domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului și dezvoltării regionale.

Secțiunile simpozionului acoperă o gamă largă de problematici privind profesia de inginer geodez, situația cadastrului sistematic la nivel național, starea rețelelor geodezice, utilizarea aparaturii de ultimă generație în măsurătorile terestre și aeriene, precum și aspecte organizatorice care derivă din implicarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în activitățile curente specifice.

În paralel cu diseminarea și publicarea rezultatelor științifice, simpozionul le oferă participanților posibilitatea de a participa la expoziția de aparatură de specialitate, la ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători, precum și la workshop-ul Uniunii Geodezilor din România.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 8 mai 2026, la ora 9:30, în Amfiteatrul A9 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Expoziția de aparatură de specialitate se va deschide vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 10:30, în Corpul H, etajul I, din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

5 mai 2026

De

20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud a lansat, marți, 5 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a lucrărilor de amplasare a unor stații de reîncărcare a mașinilor electrice. Procedura de derulează în […]

Citește mai mult

Curier Județean

8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

5 mai 2026

De

Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de excelență”, vineri, 8 mai 2026 se vor desfășura manifestări speciale organizate de Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș. Programul Zilei Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș va debuta la ora 10.30 cu discursuri aniversare ale invitațâilor de […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 7 ore

în

5 mai 2026

De

Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan Polițiștii rutieri din Alba au desfășurat, în perioada 1–4 mai 2026, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, în urma cărora au fost […]

Citește mai mult