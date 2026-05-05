8-9 mai 2026 | Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD

Specialiști în geodezie și cadastru, reuniți la Alba Iulia în cadrul Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, în perioada 8–9 mai, la cea de-a XVII-a ediție a Simpozionului Național cu Participare Internațională GeoCAD.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Uniunea Geodezilor din România, cu sprijinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, al Consiliului Județean Alba și al Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Manifestarea este dedicată cadrelor didactice, cercetătorilor și experților care activează în domeniul geodeziei, topografiei, cadastrului și dezvoltării regionale.

Secțiunile simpozionului acoperă o gamă largă de problematici privind profesia de inginer geodez, situația cadastrului sistematic la nivel național, starea rețelelor geodezice, utilizarea aparaturii de ultimă generație în măsurătorile terestre și aeriene, precum și aspecte organizatorice care derivă din implicarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în activitățile curente specifice.

În paralel cu diseminarea și publicarea rezultatelor științifice, simpozionul le oferă participanților posibilitatea de a participa la expoziția de aparatură de specialitate, la ateliere de lucru dedicate tinerilor cercetători, precum și la workshop-ul Uniunii Geodezilor din România.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 8 mai 2026, la ora 9:30, în Amfiteatrul A9 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Expoziția de aparatură de specialitate se va deschide vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 10:30, în Corpul H, etajul I, din incinta Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Mai multe informații sunt disponibile AICI.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI