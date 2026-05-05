FOTO | Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat accidentat: „Această medalie e mai mult decât un loc pe podium”

Albaiulianul Andrei Irimie, pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 după ce a concurat accidentat: „Această medalie e mai mult decât un loc pe podium”

Albaiulianul Andrei Irimie s-a clasat pe locul 2 la împins din culcat la Campionatul European de Powerlifting 2026 deși a concurat accidentat.

„Sincer vă spun, nu am crezut că voi avea vreo șansă anul acesta… Am urcat pe scena Campionatului European de Powerlifting cu o accidentare la spate, cu o pregătire precară, cu multe semne de întrebare, dar cu aceeași dorință care m-a împins mereu înainte: să dau tot ce am mai bun.

Astăzi mă întorc acasă cu medalia de argint la proba de împins și, sincer, pentru mine aceasta medalie înseamnă mai mult decât un loc pe podium. Înseamnă o lecție de disciplina, putere și voință de a merge mai departe atunci când corpul iți spune să te oprești”, afrimă Andrei Irimie într-o confesiune publică, postată în mediul online.

„Am făcut inclusiv încercarea pentru locul 1 și am ridicat-o ușor. Din motive care au ținut de arbitraj, nu a fost validată, iar asta m-a lașat pe locul 2. Dar sportul te învață ceva esențial: nu poți controla tot ce se întâmplă în jurul tău, însă poți controla atitudinea cu care mergi mai departe.

După atâția ani, fiecare participare pe scena internațională este o victorie în sine. Iar când aceasta participare vine la pachet și cu o medalie europeana, satisfacția este cu atât mai mare.

Am învățat încă o data că:

*Nu contează de cate ori pornești cu șanse mici — contează să ai curajul să lupți până la capăt.

*Nu accidentările, obstacolele sau nedreptățile te definesc, ci felul în care alegi să răspunzi în fata lor.

*Și că, totodată, mai presus de toate, munca sincera din spatele scenei nu rămâne niciodată fară rezultat.

Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alaturi, care au crezut în mine și care mă susțin la fiecare pas — colegi de lot, familie și susținători deopotrivă. Mulțumesc, Ovidiu Pănăzan, pentru încredere, suport și oportunitatea de a concura din nou la cel mai înalt nivel. Drumul continua.

Acesta nu este finalul. Este doar încă o dovada că mai am multe de arătat”, mai spune Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia).

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI