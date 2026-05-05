AUR, dispus să intre la guvernare: Condiția esențială, să desemneze premierul. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
George Simion a declarat marți 5 mai 2026, că AUR este pregătit să intre la guvernare, însă doar în condițiile în care i se va permite să desemneze prim-ministrul.
„Suntem în punctul în care acest Guvern a căzut. Mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR care nu au trădat. Plimbându-mă pe stradă, m-am întâlnit cu cetățeni care ne-au zâmbit și ne-au felicitat. Am primit felicitări din mediul politic internațional, precum Turcia, Italia, Polonia și SUA”, a afirmat George Simion, într-o conferință de presă.
Liderul AUR a subliniat că partidul este dispus să contribuie la corectarea „erorilor comise de guvernarea celor patru partide”, însă a impus o condiție esențială: desemnarea premierului de către AUR. „Suntem dispuși să intrăm la guvernare și să corectăm erorile, atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul”, a precizat acesta.
Totodată, Simion a exclus varianta susținerii unui premier din partea PSD.
În discursul său, Simion a lansat critici și la adresa modului în care ar urma să se desfășoare consultările politice, făcând referire la președintele Nicușor Dan: „Nu vom fi idioți utili ca să mimeze Nicușor Dan consultările”, a declarat liderul AUR.
Liderul AUR a lansat un apel către cetățenii de etnie maghiară să se alăture partidului, susținând că Uniunea Democrată Maghiară din România nu le mai reprezintă interesele.
„Fac apel la toți etnicii maghiari să se înscrie în AUR și către toți cetățenii României”, a mai spus Simion.
Guvernul a fost demis marți, 5 mai, cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233, ceea ce a dus la intrarea Executivului în regim interimar.
În acest context, președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări cu partidele parlamentare pentru identificarea unei formule de majoritate și desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a exclus scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că viitorul guvern va fi unul „pro-occidental”.
Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat, în ultima perioadă, controalele fiscale care vizează persoanele fizice ce obțin venituri din surse extrasalariale, precum închirieri, activități agricole, investiții pe bursă sau tranzacții cu criptomonede. În același […]
PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE PNL a decis să nu mai facă coaliție cu PSD! Decizia a fost majoritară după ședința fulger cu 34 de voturi pentru și 10 abțineri. Prima decizie luată în ședința fulger a PNL a fost […]
Autostrada Sibiu-Pitești. Prima galerie a tunelului Robești a fost străpunsă Echipele de specialiști în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa–Cengiz) au reușit, marți, 5 mai 2026 să străpungă prima galerie a tunelului Robești (900 m), pe sensul Pitești–Sibiu. Din cea de-a doua galerie (sensul Sibiu–Pitești) au mai rămas de excavat circa 113 m, până […]
