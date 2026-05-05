20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul

Primăria Aiud a lansat, marți, 5 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a lucrărilor de amplasare a unor stații de reîncărcare a mașinilor electrice.

Procedura de derulează în cadrul obiectivului de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, din cadrul proiectului ”Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud”.

Valoarea totală estimată a lucrărilor de instalații preconizate este de 1.456.747 lei.

Data limită pentru primirea ofertelor este 21 mai 2026.

Obiectivul prezentei investiții este de a crea 20 puncte de reîncărcare, prin montarea a 10 stații de reîncărcare:

*Staţia de reîncărcare nr.1 – Strada Tribun Tudoran

*Staţia de reîncărcare nr.2 – Parc Municipal

*Staţia de reîncărcare nr.3 – Strada Bethlen Gabor, in spatele Primăriei

*Staţia de reîncărcare nr.4 – Strada Meseriașilor

*Staţia de reîncărcare nr.5 – Strada Gheorghe Lazăr, Zona de blocuri noi

*Staţia de reîncărcare nr.6 – Strada DJ107E, fost Aitrans

*Staţia de reîncărcare nr.7 – Strada Unirii, NR.8A,

*Staţia de reîncărcare nr.8 – Strada Axente Sever, – Staţia de reîncărcare nr.9 – Strada Valea Aiudului, Parc Cartodrom

*Staţia de reîncărcare nr.10 – Strada Gheorghe Doja, Blocuri-Cartier Parc

În funcție de puterea de încărcare cele 10 stații sunt grupate astfel:

– Un număr de 4 stații de reîncărcare rapidă la o putere ≥ 50 kW DC + 22kW AC, din care un punct de reîncărcare permite reîncărcarea multistandard în curent continuu şi un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ;

– Un număr de 6 stații de reîncărcare lentă la o putere maximă de 22kW AC / punct de reîncărcare. –

– În funcție de numărul maxim de autovehicule posibil să fie încărcate simultan la o stație de încărcare – 2 buc

