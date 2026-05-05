20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul
Primăria Aiud a lansat, marți, 5 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contrctare prin licitație publică a lucrărilor de amplasare a unor stații de reîncărcare a mașinilor electrice.
Procedura de derulează în cadrul obiectivului de investiții „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, din cadrul proiectului ”Locuințe pentru tineri Municipiul Aiud”.
Valoarea totală estimată a lucrărilor de instalații preconizate este de 1.456.747 lei.
Data limită pentru primirea ofertelor este 21 mai 2026.
Obiectivul prezentei investiții este de a crea 20 puncte de reîncărcare, prin montarea a 10 stații de reîncărcare:
*Staţia de reîncărcare nr.1 – Strada Tribun Tudoran
*Staţia de reîncărcare nr.2 – Parc Municipal
*Staţia de reîncărcare nr.3 – Strada Bethlen Gabor, in spatele Primăriei
*Staţia de reîncărcare nr.4 – Strada Meseriașilor
*Staţia de reîncărcare nr.5 – Strada Gheorghe Lazăr, Zona de blocuri noi
*Staţia de reîncărcare nr.6 – Strada DJ107E, fost Aitrans
*Staţia de reîncărcare nr.7 – Strada Unirii, NR.8A,
*Staţia de reîncărcare nr.8 – Strada Axente Sever, – Staţia de reîncărcare nr.9 – Strada Valea Aiudului, Parc Cartodrom
*Staţia de reîncărcare nr.10 – Strada Gheorghe Doja, Blocuri-Cartier Parc
În funcție de puterea de încărcare cele 10 stații sunt grupate astfel:
– Un număr de 4 stații de reîncărcare rapidă la o putere ≥ 50 kW DC + 22kW AC, din care un punct de reîncărcare permite reîncărcarea multistandard în curent continuu şi un punct de reîncărcare permite reîncărcarea în curent alternativ;
– Un număr de 6 stații de reîncărcare lentă la o putere maximă de 22kW AC / punct de reîncărcare. –
– În funcție de numărul maxim de autovehicule posibil să fie încărcate simultan la o stație de încărcare – 2 buc
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de excelență”, vineri, 8 mai 2026 se vor desfășura manifestări speciale organizate de Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș. Programul Zilei Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș va debuta la ora 10.30 cu discursuri aniversare ale invitațâilor de […]
VIDEO | Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan
Sute de testări pe drumurile din Alba, în perioada 1–4 mai 2026: Peste 10 șoferi, depistați cu alcool la volan Polițiștii rutieri din Alba au desfășurat, în perioada 1–4 mai 2026, o serie de acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, în urma cărora au fost […]
IPJ Alba: Testarea conducătorilor auto, în continuare în Carolina Mall
IPJ Alba: Testarea conducătorilor auto, în continuare în Carolina Mall Testarea conducătorilor auto se face în continuare în Carolina Mall, a anunțat marți, 5 mai 2026 Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. „Inspectoratul de Poliție Județean Alba informează cetățenii că, deși activitatea instituției s-a mutat în sediul renovat, testarea conducătorilor auto se va desfășura în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii
Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii...
PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE
PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE...
Știrea Zilei
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1%...
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar Moțiunea de cenzură împotriva...
Curier Județean
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud...
8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...