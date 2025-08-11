Extremele campioanei Volei Alba Blaj în ediția 2025/2026: căpitanul Drussyla Costa, alături de Ariana Pîrv, Dariya Ivanova (Bulgaria) și Evilania Martinez (Cuba)
Extremele campioanei Volei Alba Blaj în ediția 2025/2026 vor fi căpitanul Drussyla Costa, alături de Ariana Pîrv, Dariya Ivanova (Bulgaria) și Evilania Martinez (Cuba)
În ediția 2025/2026, campioana României Volei Alba Blaj va avea în efectiv 4 extreme, căpitanul Drussyla Costa (Brazilia), alături de 3 jucătoare noi: Ariana Pîrv (România), Dariya Ivanova (Bulgaria) și Evilania Martinez (Cuba)
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj, noutăți în lotul 2025/2026: Diana Vereș și Eva Vizitiu, internaționalele „tricolore”, pe postul de libero!
Din efectivul condus de spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez (selecționerul primei reprezentative) au mai fost anunțate numele voleibalistelor de pe poziția de centru, cu 3 jucătoare noi. Aici vor fi două componente ale naționalei României, Raisa Ioan (cea mai veche echipieră din efectiv) și Bianca Grama (venită de la Dinamo București), alături de două „straniere”, Viktoria Trcol (Croația) și Jelena Delić (Serbia). De asemenea, pe postul de libero se vor regăsi două internaționale „tricolore” Diana Vereș (titulară în reprezentativa României) și Eva Vizitiu (o speranță a voleiului autohton, venită de la FC Argeș).
*Drussyla Costa (Brazilia, 29 ani, 1.84 m, va purta tricoul cu numărul 17) este în fața celui de-al treilea sezon cu echipa din „Mica Romă”. Cu Volei Alba Blaj a devenit campioană a României, câștigătoare a Cupei și a Supercupei României și finalistă a Cupei CEV! Cu Drussyla Costa (foto dreapta) în postura de căpitan, sezonul trecut a fost unul dintre cele mai bune din istorie: al patrulea event național și a cincea finală de cupă europeană
*Ariana Pîrv (România, 29 ani, 1.82 m, numărul 13, foto stânga sus) – jucătoare experimentată, aflată în circuitul echipei naționale, iar în ultimele două sezoane a jucat pentru CSM Târgoviște și CSM Lugoj. Și-a început cariera în Italia, acolo unde a evoluat pentru Chieri ’76, Delta Informatica Trentino, Volley Soverato și Beng Rovigo. A jucat apoi în România, la CSM București, Agroland Timișoara, Universitatea Cluj și Dinamo București, în Grecia, la AEK Atena și AO Aigaleo, dar și în Finlanda, la Oriveden Ponnistus.
*Dariya Ivanova (Bulgaria, 22 ani, 1.87 m, numărul 5, foto centru) a jucat, în ultimul sezon, la Fatum Nyíregyháza (Ungaria), după ce a mai trecut pe la echipe din țara sa natală precum CSKA Sofia și Levski Sofia.
*Evilania Martinez (Cuba, 25 ani, 1.85 m, numărul 19, foto stânga jos) vine din Rusia de la Tulitsa Tula. A mai jucat la echipele Camagüey (Cuba), AS Makedones Salonic (Grecia) și Atom Kursk (Rusia).
