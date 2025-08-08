Campioana Volei Alba Blaj, noutăți în lotul 2025/2026: Diana Vereș și Eva Vizitiu, internaționalele „tricolore”, pe postul de libero!
Campioana Volei Alba Blaj își prezintă lotul cu care va aborda stagiunea 2025/2026, iar pe postul de libero se vor regăsi Diana Vereș (titulară în reprezentativa României) și Eva Vizitiu (o speranță a voleiului autohton).
Comparativ cu sezonul anterior, Diana Vereș (foto dreapta) continuă la echipa din „Mica Romă”, a venit Eva Vizitiu (foto stânga), plecând în schimb Alexandra Ciucu, la Corona Brașov
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj își prezintă lotul pentru ediția 2025/2026 | Centrii campioanei: Ioan, Grama, Trcol (Croația) și Delic (Serbia)
Anterior au mai fost anunțate numele voleibalistelor de pe poziția de centru, cu 3 jucătoare noi. Aici vor fi două componente ale naționalei României, Raisa Ioan (cea mai veche echipieră din efectiv) și Bianca Grama (venită de la Dinamo București), alături de două „straniere”, Viktoria Trcol (Croația) și Jelena Delić (Serbia).
*Diana-Teodora Vereș (23 ani, 1.71 m, va purta tricoul cu numărul 2) – titularul postului de libero al naționalei „tricolore”, alături de care a participat la turneul final al Campionatului European (2023) și la ultimele patru ediții ale European Golden League, în acest an obținând medalia de bronz, recent realizându-se, calificarea la turneul final Euro 2026. În sezonul anterior, primul în tricoul grupării blăjene, Diana Vereș a cucerit campionatul și Cupa României, disputând și finala Cupei CEV! Ea mai are în palmares un titlu național, obținut cu CSO Voluntari. Diana Vereș a debutat în Divizia A1 la CSU Medicina Târgu Mureș, echipa orașului natal.
*Eva Vizitiu (17 ani, 1.58 m, numărul 9) vine de la FC Argeș Pitești, unde a evoluat în ultimele două sezoane (prima stagiune la seniori a fost la SCM Craiova, ediția 2022/2023). Noua jucătoare a Blajului a fost componentă a tuturor loturilor națioanale juvenile, cu România Under 18 fiind prezentă anul trecut la turneul final al Campionatului European sub 18 ani, organizat la Blaj.
