Examenul de medic specialist 2026: Peste 3.900 de candidați, un singur test pentru întreaga țară
Peste 3.900 de candidați sunt înscriși la sesiunea de examen pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, care se desfășoară în perioada 7 octombrie – 3 noiembrie 2026, potrivit Ministerului Sănătății.
Sesiunea din această toamnă marchează însă mai mult decât o nouă etapă de examinare: este prima aplicare a unui sistem în care candidații din aceeași specialitate vor primi aceleași subiecte, în aceeași zi și la aceeași oră, indiferent de centrul universitar.
Aceleași subiecte, de la București la Cluj, Iași sau Timișoara
Schimbarea este una majoră. Până acum, deși tematica și metodologia erau stabilite la nivel național, formularea subiectelor pentru proba scrisă revenea comisiilor constituite în centrele universitare. Noua metodologie mută elaborarea subiectelor la nivel național și introduce un barem unic pentru toți candidații aceleiași specialități.
Subiectele vor fi elaborate chiar în ziua examenului de o Comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din centrele universitare. După elaborare, acestea vor fi transmise simultan către centrele de examen, printr-un canal securizat.
Mesajul Ministerului Sănătății este tranșant: evaluarea trebuie să fie aceeași pentru toți, indiferent de locul în care candidatul susține examenul.
„Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a transmis Ministerul Sănătății, subliniind obiectivul unei evaluări corecte, transparente și unitare.
Zece subiecte, trei ore și nota 7 pentru promovare
Proba scrisă va avea 10 subiecte, formulate pornind de la 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată. Candidații vor avea la dispoziție trei ore, iar pragul minim de promovare este nota 7,00.
Corectarea lucrărilor va fi făcută de comisiile locale, însă după același barem stabilit la nivel național. Metodologia prevede că lucrările trebuie corectate în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei.
Practic, noul mecanism încearcă să elimine una dintre vulnerabilitățile unui examen desfășurat în mai multe centre: posibilitatea ca dificultatea subiectelor să difere de la un oraș la altul.
Un examen care pune centrele universitare pe aceeași linie
Noua regulă nu este o măsură apărută peste noapte. Ministerul Sănătății a anunțat încă din vară schimbarea metodologiei, în aplicarea modificărilor legislative privind organizarea rezidențiatului. Ordinul care introduce sistemul unitar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026.
Prima probă reală a noului sistem vine acum, odată cu sesiunea de toamnă. Pentru cei peste 3.900 de candidați, diferența nu este doar procedurală. Examenul devine, cel puțin în ceea ce privește proba scrisă, un test național în adevăratul sens al cuvântului.
Un candidat care susține proba la București va avea aceeași provocare ca unul din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau un alt centru universitar. Aceleași subiecte, aceeași oră, același barem.
De la rezidențiat la titlul de specialist
Pentru candidați, examenul reprezintă punctul culminant al anilor de pregătire în rezidențiat și momentul în care cunoștințele acumulate într-o specialitate sunt puse la încercare într-o evaluare decisivă.
Sesiunea se întinde până la 3 noiembrie, iar data concretă a probei diferă în funcție de specialitate. Ministerul Sănătății a publicat listele oficiale cu candidații, precum și informațiile privind centrele, datele și orele de examinare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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